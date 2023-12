Odsluž si pět sezon, pak běž. Putin nechce pouštět mladé hráče za oceán

Pro většinu fanoušků Philadelphie Flyers to byly velmi veselé Vánoce, protože tým se díky solidní formě vyšvihl nahoru a je na 12. místě v lize. Pokud jste však generální manažer Flyers Danny Briere, nejnovější zprávy z Ruska vám náladu zkazí. Stejně jako ostatním činovníkům, kteří mají mladíky v Rusku.

Známý ruský agent Šumi Babajev v rozhovoru pro MatchTV při probírání situace kolem klienta Nikity Jevsejeva řekl: „Máme příkaz od prezidenta, podle kterého by mladí hráči měli zůstat tady v Rusku.“

To je zajímavé samo o sobě, ale i proto, že v posledních měsících se spekulovalo, že Ruská hokejová federace pracovala na formulaci souboru pravidel, která by určovala, jak dlouho budou muset dospívající naděje zůstat a hrát v Rusku, než zamíří jinam. Všechno do sebe tak zapadá.

Pro zmiňované Flyers to rozhodně nejsou dobré zprávy. Pro největší naději Matveje Mičkova by to potenciálně mohlo znamenat čekací dobu 4-5 let, přestože Mičkovova současná smlouva v KHL platí pouze do roku 2026.

Další výběr z draftu 2023 Jegor Zavragin teprve v srpnu dovršil 18 let a v KHL zatím vůbec nehrál. Pokud se Flyers nepodaří získat tyto hráče včas, celý časový plán přestavby se obrátí naruby.

Ať se stane cokoli, Flyers budou na Matveje Mičkova čekat až do roku 2026 a na Jegora Zavragina pravděpodobně ještě déle.

Do té doby se toho může hodně změnit, a to i vzhledem k nepřátelskému politickému klimatu a nefunkčnímu memorandu o porozumění mezi NHL a KHL. Stačí vzpomenout na složitou a nepříjemnou situaci okolo brankáře Ivana Fedotova.

V důsledku to také znamená, že se věci mohou zhoršit. Nikde totiž nezaznělo, co pojem „mladý hráč“ vlastně znamená, o žádné věkové hranici nebyla řeč. Vypadá to tedy, že to bude čistě o politickém rozhodnutí.

