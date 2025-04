Odstartovala dražba unikátních Kometa Legendary Boxů

Chcete mít doma artefakt spojený s vaším oblíbeným hokejistou Komety a zároveň pomoci tam, kde je to opravdu potřeba? Nyní takovou možnost máte. Odstartovala totiž aukce Kometa Legendary Boxů na podporu bojovníků z řad klientů Nadačního fondu KOMETA. Při dražbě každého boxu napřímo podpoříte konkrétní rodinu.

S nápadem přišly manželky a partnerky hokejistů Komety. Po vzoru podobných akcí v NHL shromáždily předměty a artefakty spojené s jednotlivými hráči do krásných dárkových krabic. Všechny boxy nyní zamířily do dražby a výtěžek z aukce každého boxu získá vždy konkrétní rodina. Jejich přehled včetně účelu, na jaký finance využijí, najdete na webu Komety Brno.

Jaké předměty v boxech najdete? To je překvapení. Po dobu trvání dražby bude ale Kometa na sociálních sítích nabízet „ochutnávky“ z jednotlivých krabic, které už samy o sobě mají sběratelskou hodnotu. Vyroben jich byl totiž pouze omezený počet. „Jsem moc ráda, že tento krásný projekt vznikl v letošním roce, kdy Nadační fond KOMETA slaví výročí 10 let své existence. Navíc si velmi vážíme toho, že jsme transparentní – každý, kdo se zapojí do aukce, přesně ví, kterou konkrétní rodinu svým příspěvkem podpoří. To je podle mě na celé akci to nejcennější,“ sdělila Ivana Drobiszová, koordinátorka Nadačního fondu KOMETA.

Tváří projektu se stal obránce Michal Gulaši, jenž je zároveň patronem Nadačního fondu KOMETA. „Jsme moc rádi, že jsme se jako kabina mohli do tohoto unikátního projektu zapojit. Věříme, že boxy osloví jak fanoušky Komety, tak širokou veřejnost, a společně pomůžeme dobré věci,“ uvedl vyhlášený bojovník a dvojnásobný extraligový šampion s Kometou.

Vyzvednutí předmětů: Osobně ve Winning Group Areně

Konání aukce: sportovniaukce.cz

Aukce běží do: neděle 27.4.2025, 20:00

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+