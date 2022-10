Odsunuje Skinner spasitele? V noci zdeptal Flames

Když se po konci v play off analyzovala sezona Edmontonu, většina expertů došla k závěru, že jedna z klíčových věcí, co Oilers chybí, je jednička v bráně. Stejný názor mělo i vedení kanadské organizace, a tak v létě nabídla pytel dolarů Jacku Campbellovi. Do Edmontonu přicházel jako spasitel, ale dopředu se dere i Stuart Skinner.

Oilers po nedobrém začátku sezony potřebovali zabrat. Povedlo se, momentálně tahají čtyři výhry za sebou. Jedním z hlavních strůjců úspěchu je brankář Stuart Skinner. Stále mladý borec se tlačil do brány už v minulé sezoně. To se ale dalo chápat, brankářská dvojice Oilers byla tehdy značně nevyrovnaná.

Ale letos? Hlavní slovo měl mít Jack Campbell. V létě podepsal pětiletý kontrakt na pětadvaceti milionů dolarů a měl být jakýmsi posledním dílkem do skládačky. Zatím se ale očekávání s realitou nesetkalo. Má sice čtyři výhry a dvě prohry, ale jen díky tomu, že jeho parťáci v útoku soupeře přestříleli. On totiž podává spíše podprůměrné výkony.

To Skinner se drží více než dobře. Odchytal čtyři utkání a nepovedlo se mu jediné, proti Buffalu inkasoval čtyři branky. Ale jinak? Jinak jeho úspěšnost zákroků nešla pod 95 %!

Výrazný je i kontrast v posledních dnech. Odehrála se totiž trojice utkání. Počet inkasovaných branek Oilers? 1, 5, 2. A hádáte správně, pětigólový příděl dostal Campbell, a to proti Chicagu! To Skinner udržel na uzdě St. Louis a Calgary.

Rozpoložení sil je tak více než očividné. Přímo to potvrdil i trenér Jay Woodcroft ještě před utkáním s Calgary. „Stuart nám zvyšuje šance na výhru,“ zdůvodnil jeho start.

Pro Campbella to pochopitelně není nic jednoduchého. „Jack ale moc dobře chápe, že naplno věříme oběma gólmanům,“ dodal ale Woodcroft. „Jenom chceme, aby byli oba v provozní teplotě a odchytali dostatek zápasů. Jak jsem řekl, máme štěstí, že můžeme věřit oběma.“

Ve větší formě a pohodě je ale momentálně zcela očividně Skinner. Uzme brankoviště pro sebe?

Share on Google+