Odvážný tip! Ovečkin ten rekord překoná, říká Jágr

Kolem ruského útočníka Alexandra Ovečkina je v posledních dnech rušno hlavně kvůli politické situaci, nicméně svými góly ukazuje, že ho tlak médií nesvazuje. Pomalu ale jistě se blíží k Jaromíru Jágrovi na třetí příčce historických gólových tabulek.

A právě Jaromír Jágr pro oficiální web ligy vyřkl odvážnou předpověď.

„Už jsem to říkal. Podepsal pětiletý kontrakt, ale překonat rekord se mu povede ještě před jeho vypršením,“ tipuje česká legenda.

Jágr se s Ovečkinem střetával přímo na scéně NHL, v posledních letech však sleduje stíhání rekordu pouze z Česka. Ze svých zkušeností ze vzájemných střetů však dobře ví, jak dobrý Ovečkin opravdu je: „Nezastavíš ho, pokud ti to on sám nedovolí.“

Leccos se však přiučil i borec s osmičkou na dresu. „Když jsme proti sobě hráli, všímal jsem si detailů, protože ty dělají rozdíl,“ vysvětloval Ovečkin. „Vždycky, když měl v útočné třetině puk, byl nebezpečný.“

Jágrovi se v NHL povedlo vstřelit 766 branek. Ruský střelec na něj nyní ztrácí pouze dvě trefy, muselo by se tak stát něco opravdu nečekaného, aby Jágra nepředstihl ještě v letošní sezoně.

Dalšími na řadě jsou Gordie Howe s 801 brankami a naprostý rekordman Wayne Gretzky s 894 góly.

„Jediná věc, která ho může zastavit, jsou zranění,“ dodal Jágr. „Ale musela by to být nějaká nešťastná náhoda, protože se nemůže zranit jen tak. Na to je až moc silný a ve formě.“

Ovečkin letos nahání ještě jeden rekord. Pokud se mu podaří vstřelit padesát branek, půjde už o jeho devátou sezonu, ve které by se mu to povedlo. Dorovnal by tím Gretzkyho a Mikea Bossyho.

„Přizpůsobil svůj styl současnému hokeji, proto má zase náběh na tolik gólů,“ myslí si Jágr. „Má jednu obrovskou výhodu. Nikdo, ale fakt nikdo, není silnější než on.“

Pokud by se měla vypíchnout jedna vlastnost, která oba spojuje, šlo by rozhodně o lásku k hokeji.

„On to ale ukazuje mnohem víc než já,“ myslí si Jágr. „Raduje se pokaždé, co dá gól. Vlastně i když ho dá kdokoliv jiný. Má prostě radost, když může hrát. V tom se mu taky nikdo nevyrovná.“

