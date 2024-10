Oettinger prodloužil smlouvu s Dallasem. Vklíní se mezi nejlépe placené brankáře

S kontrakty na 8,25 milionu dolarů ročně pro brankáře se roztrhl v NHL pytel. V rozmezí necelých dvou týdnů se tak výrazného ročního příjmu dočkal už třetí gólman. Po Jeremym Swaymanovi z Bostonu a Linusovi Ullmarkovi z Ottawy (tomu začne platit čtyřletá smlouva od příští sezony) se lukrativní smlouvy dočkal také Jake Oettinger z Dallasu. Kontrakt na osm let mu začne platit po konci této sezony.

Jeremy Swayman si svým trucováním vyseděl osmiletý kontrakt na 66 milionů dolarů (8,25 milionu ročně), Linus Ullmark naopak nikterak netrucoval a s ročním předstihem dostal čtyřletou smlouvu na 33 milionů dolarů a stejným ročním zatížením platového stropu. A po vzoru svých kolegů z konkurenčních týmů, s ohledem na roční zatížení platového stropu, nyní obdržel osmiletou smlouvu na celkem 66 milionů Jake Oettinger.

Brankář Dallasu, který hraje poslední sezonu pod tříletou smlouvou na čtyři miliony za rok, si finančně výrazně polepší a zařadí se díky tomu mezi nejlépe placené gólmany celé NHL. A nutno poznamenat, že zaslouženě. V posledních dvou sezonách totiž dotáhl Dallas do finále Západní konference.

„Dallas je jediné místo, kde jsem kdy chtěl být, takže když se mi naskytla tato příležitost, byl jsem nadšený,“ řekl Oettinger pro webové stránky Stars. „Dallas máme s manželkou moc rádi. Moje rodina ho miluje. Dallas nám teď připadá jako domov, takže není místo, kde bychom byli raději.“

Spokojenost panuje i u generálního manažera Jima Nilla. Při pohledu, jak nepříjemně se protahovala jednání Bostonu se Swaymanem, rozhodně nechtěl riskovat něco obdobného. Také Oettinger by byl po této sezoně chráněným volným hráčem. To se však po událostech posledních hodin nestane.

„Jake se etabloval jako jeden z elitních brankářů v NHL,“ prohlásil Nill. „Jeho jedinečná kombinace vyrovnanosti, velikosti, atletičnosti a psychické odolnosti pomohla našemu týmu dosáhnout nových výšin od doby, kdy převzal post jedničky. Je nedílnou součástí našeho jádra, které nám umožní bojovat o Stanley Cup nejen v této sezóně, ale i v dalších letech.“

„Mimo led je Jake vůdčí osobností v komunitním úsilí našeho týmu a je vždy ochoten věnovat svůj čas a prostředky. Jsem rád, že Jake a jeho žena Kennedi budou součástí naší rodiny po mnoho dalších let,“ dodal.

Od sezony 2020/21, kdy začal v NHL chytat pravidelně a postupně se dral na pozici jedničky u Stars, se Oettinger ve zmíněném období řadí do první desítky v počtu vítězství (116) i průměru inkasovaných branek na zápas (2,49). V této sezoně zatím nastoupil do tří zápasů, ve všech vychytal vítězství a s úspěšností zákroků 94,8 % se řadí do absolutní špičky.

