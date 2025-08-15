NHL.cz na Facebooku

Oettinger promluvil o padáku pro DeBoera. V Miláně půjdou proti sobě

15. srpna 18:00

Tomáš Zatloukal

Jake Oettinger se chystá na sezonu, ve které chce dobyt ne jednu, ale hned dvě z nejcennějších hokejových trofejí. Samozřejmě stojí o Stanley Cup. Dallas patří poslední roky vždy do úzké skupiny kandidátů na zisk blyštivého poháru, třikrát za sebou skončil ve finále Západní konference. A ta druhá motivace? Americký gólman sní o zlatu z olympiády. Přičemž by k němu v ideálním případě chtěl přispět zákroky mezi třemi tyčemi. Je tu ovšem jedna překážka...

Connor Hellebuyck.

Toť trojnásobný vítěz Vezinovy trofeje. Tolikrát či vícekrát získali slavnou cenu od roku 1982. kdy o jejím držiteli začali rozhodovat svými hlasy generálními manažeři, už jen skuteční mistři brankářského řemesla - Patrick Roy, Martin Brodeur a Dominik Hašek.

Může se stát, že nebude pod pěti kruhy stát v kleci USA právě on?

Vhledem k tomu, že opakovaně v play-off NHL zklamal, což je snad i pro pár případů příliš slabé slovo, a také k tomu, že Oettinger dokázal letos v přímém souboji Hellebuycka předčít, tu šance je.

Oettinger k tomu říká: "Budu se snažit do sezony vstoupit co nejlépe. To je jediné, co mám pod kontrolou, co mohu ovlivnit. Udělám maximum a snad dostanu šanci."

Z lavičky Hvězd, které, jak uvádí NHL.com symbolicky otevírají ročník 25/26 proti winnipežským Jets, už mu nebude nic nařizovat Peter DeBoer, uslyší nový hlas.

A to do jisté míry také kvůli situaci, kde sám figuroval v roli terče. DeBoer Oettingera potupně vystřídal "v zápase o všechno" s edmontonskými Olejáři. A když pak dostal při tiskové konferenci příležitost se gólmana, považovaného za jednoho z elitních, místo obhajoby šestadvacetiletou oporu potopil.

V tu chvíli bylo definitivně jasné, že je to DeBoerův konec. Bylo nemyslitelné, že se oba dva ještě někdy sejdou v jedné kabině.

Sejdou se ovšem, ať už bude Oettinger jednička Američanů, či bude krýt Hellebuyckovi záda, na jednom turnaji. DeBoer se totiž postaví na střídačku Kanady, v roli asistenta.

Očekává se, že zámořské hokejové velmoci budou těmi největšími kandidáty na zisk zlatých medailí. A mnozí vyhlíží jejich souboj ve finále.

Historie mezi Oettingerem a DeBoerem by mu dodala další zápletku (jestli jsou vůbec potřeba).

Sám maskovaný muž se v rozhovoru pro oficiální ligový server ke incidentu z letošních vyřazovacích bojů vyjádřil dosti diplomaticky, ba smířlivě. A především vyjádřil zklamání z toho, že potřetí v řadě skončili Stars těsně pod vrcholem.

Byl k sobě kritický. "Dát do toho tolik a nic nepředvést? Bylo to extrémní zklamání."

A co řekl o DeBoerovi?

"Nikdy nechcete vidět, jak někdo přijde o práci. Je to těžké, když si člověk vybaví, jak dobře jsme ty tři roky hráli. Na druhou stranu to k hokeji patří. Už jsem zažil v Dallasu trejdy svých nejlepších kamarádů, takhle to prostě v naši branži chodí."

