Ohlédnutí za kariérou? S Crosbym jsme zachránili NHL, říká Ovečkin

O tom, že Sidney Crosby patří společně s Alexem Ovečkinem k největším legendám NHL, není třeba debatovat. Stejně legendární je i jejich rivalita a věčné přetahování už od dob, kdy byli draftovaní. Právě tenhle moment podle ruského útočníka celou ligu zachránil.

Ovečkin byl draftován jako první v roce 2004, Crosby v roce 2005. Oba byli draftováni k divizním rivalům a vzhledem k tomu, že byli dominantní od svých nováčkovských sezon, což bylo ve stejném roce, byli oba vzájemně srovnáváni. Zrodila se tak jedna z největších rivalit v historii.

Nejen na osobní rovině, ale také na té týmové. Jakmile se vydal rozpis NHL, souboje Washingtonu s Pittsburghem si pro sebe většinou uzmuly velké národní televize.

I díky nim vzrostla násobně oblíbenost NHL. "Zachránili jsme ji,“ nechal se dokonce slyšet Ovečkin.

Souhlasí s ním i bývalá hvězda Detroitu Red Wings Brendan Shanahan. Proč? Protože jejich nováčkovské sezony v NHL přišly po výluce.

"O jejich vlivu se nedá pochybovat," řekl Shanahan, člen Síně slávy, který je nyní prezidentem Toronto Maple Leafs. "Ztratili jsme jednu sezonu. Naši fanoušci prostě chtěli zpátky hokej. Museli jsme ale vytvořit nová pravidla, abychom hru otevřeli, zatraktivnili ji pro naše fanoušky, příležitostné fanoušky, sponzory, pro všechny. V tom nám pomohli Sid a Alex. Nebylo výslovně řečeno, aby šli zachránit hokej, ale byla to naděje. A opravdu rychle se ukázalo, že to dokážou."

Jejich kariéry ale pomalu končí. Žezlo tak pomalu začínají přebírat jiní. Connor McDavid, Connor Bedard a Auston Matthews, to je jen náhodný výčet jmen, která momentálně vládnou lize.

"Zachránili jsme ligu. Teď přišli noví a vypadá to, že jsme vyšli z módy. Ale my jsme ji zachránili. Je na těch klucích, aby přišli a dokázali, že se mýlím, že jsme byli nejlepší,“ rýpnul si do svých následovníků.

