Oholení hlavy zabralo, Panarin zase válí! Jinak bych začal hrát s hokejkou nalevo, pobavil

15. listopadu 17:45

Tomáš Zatloukal

Sáhl po svém oblíbeném triku. Když neví kudy kam, oholí si Artěmij Panarin hlavu. Efekt se dostavil ihned, s čerstvým účesem se blýskl třemi body proti detroitským Red Wings! A v luxusním tempu pokračuje ruský forvard i dál, jeden z nejšikovnějších borců v NHL má za poslední čtyři mače bilanci 3+6 a dává všem kritikům rázně najevo: Jsem stále tady a pořád umím hrát jako superstar.

Kolem Panarina je rušno už týdny.

Proč? Už jen s ohledem na to, že vstoupil do poslední sezony svého pohádkového sedmiletého kontraktu s roční gáží přes 11,6 milionu dolarů. 

A také kvůli domácí mizérii newyorských Rangers, která skončila nelichotivým rekordem. Jako první klub v dějinách NHL odstartovali základní část před vlastními fanoušky třemi zápasy bez vstřelené branky.

Panarin nebyl bez viny, ba naopak. V říjnu se nepotkal s formou, nepřipomínal hráče, kterému byste chtěli znova nasypat desítky milionů. Jeho tápání jako by nemělo konce, po 14 zápasech byl na sedmi bodech.

Na machra, co má v repertoáru i ročník se 120 body, zoufale málo. 

Ocitl se pod palbou jízlivých komentářů. Právem, bezesporu. Sám byl na sebe přísný, své výkony hodnotil příkře. A hledal cestu, jak nepříznivý trend zlomit...

Až nakonec sáhl po holícím strojku. Tak jako před dvěma lety, po nevydařeném období, které vyvrcholilo pro Blueshirts vypadnutím v úvodním kole play-off.

Tehdy odpověděl na důvod, proč se vzdal svých kadeří následovně: "Chtěl jsem se zbavit negativní energie, možná byla ve vlasech... Stojím o nový začátek, restart." Motivace manhattanského ofenzivního tahouna byla i podobná i tentokrát.

V rukávu měl plán B: "Kdyby to nezabralo, začal bych hrát s hokejkou nalevo." Vtipná nadsázka, úsměvná představa.

Panarin je jistě rád, že může takhle žertovat. Že se mu po změně image zase daří. A že utichly, alespoň pro tuto chvíli spekulace o jeho možném odchodu jinam (Konec trpělivosti v New Yorku? Panarin je prý další hvězdou na odchodu | NHL.CZ).

Předvede svou fazonu i proti Modrokabátníkům z Columbusu, svým starým známým? Právě z jejich kabiny odešel v roce 2019 k Jezdcům, když kývl na  zmíněnou smlouvu na 81,5 "mega", která mu před příštím létem vyprší...

