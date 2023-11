Ohraná písnička? Sharks si po debaklu zase stěžovali v médiích. Trapné, ulevil si trenér

Je to pořád dokola, ohraná písnička. San Jose v zápase totálně vybouchne a ihned po něm padají éterem slova o trapnosti a nepřipravenosti. Nejinak tomu bylo dnes v noci, kdy Sharks dostali sedmičku na ledě Seattlu.

Žraloci odehráli nejhorší první třetinu sezony, v níž během 18 minut inkasovali čtyři góly a v Climate Pledge Areně podlehli Kraken 1:7. San Jose tak popáté z 19 zápasů prohrálo o pět a více branek.

„Nepřijatelný hokej. V podstatě jsme zápas prohráli už v první třetině,“ zlobil se útočník Sharks Anthony Duclair. „Nebyli jsme dostatečně nachystáni, a to je prostě nepřijatelné.“

Od 6. listopadu, kdy se generální manažer Mike Grier sešel se svými hráči, aby jim zdůraznil, jak neúnosné jsou pro něj a celou organizaci desetigólové prohry, byli Sharks většinou konkurenceschopní.

Tento fakt však vydržel necelé tři týdny. Nyní jsou Žraloci opět tam, kde byli.

„Trapné,“ hlesl trenér Sharks David Quinn. „Nebyli jsme připraveni hrát. Dvě ztráty v první minutě a půl. Prostě naprostý trapas.“

Quinn si po pěti minutách první třetiny vyžádal oddechový čas, aby svému týmu vynadal. Věc nevídaná. Druhý gól sice rozhodčí neuznali, ale Kraken později skóroval dvakrát během 31 sekund a v čase 11:07 první třetiny se ujal vedení 3:0.

Quinn později vystřídal útočné formace, ale na tom už nezáleželo. Vyměnil i brankáře, a bylo to jedno. Posadil na lavičku na krátkou dobu několik hráčů. Opět to nemělo význam.

Žraloci neudělali nic ani vzdáleně potřebného, aby ve středu večer vyhráli, jejich venkovní bilance v této sezóně klesla na ostudných 0-9-0 se skóre 6:39.

„Prostě nás přehráli. To je celé,“ řekl Duclair. „Není to o tom, co je a co není. Je to o vyhrávání soubojů. Prohrávali jsme souboje 1 na 1 po celém ledě a stálo nás to hodně sil. Nezáleží na tom, kdo je v sestavě. Musíte se snažit. Jste v NHL a musíte jezdit. Když ne, tak se stane to, co v první třetině. Takže nezáleží na tom, kdo je v sestavě. Všichni musí být připraveni hrát. V této sezoně jsme se už ztrapnili, ale ne tak jako dnes. To bylo prostě nepřijatelné.“

