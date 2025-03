Oilers a Stanley Cup? McDavid vzkazuje vedení: Chceme posily!

Edmonton Oilers byli loni jen jediný zápas od zisku Stanley Cupu. Finálová série proti Floridě jim ale těsně utekla a zůstali jen krůček od naplnění svého snu. Letos chtějí jít ještě dál a vědí, že klíčem může být i správné posílení kádru před uzávěrkou přestupů, která v NHL nastane v pátek. Kapitán Connor McDavid už dal jasně najevo, že od vedení očekává nové posily, které by mohly pomoci Oilers v dalším hlubokém tažení vyřazovacími boji.

"V minulých letech udělalo vedení vždy skvělou práci při doplňování týmu. Každý kůň do stáje se hodí," poznamenal McDavid, který byl loni vyhlášen nejužitečnějším hráčem playoff. V posledních sezonách Oilers před uzávěrkou přivedli hráče jako Mattias Ekholm, Adam Henrique nebo Sam Carrick. Letos už mají v kádru i další zkušené borce, jako jsou Jeff Skinner a Viktor Arvidsson, ale jejich ofenzivní přínos zatím není tak výrazný, jak by se čekalo – oba dohromady vstřelili jen 18 gólů.

Edmonton má momentálně k dispozici přes pět milionů dolarů prostoru pod platovým stropem, takže prostor pro další posilu rozhodně je. McDavid ale nechává rozhodování na manažerech. "Mým úkolem je, aby byl tým připravený, včetně mě samotného. Nejsem tu od toho, abych vyměňoval hráče," zdůraznil.

V kabině však nervozita před uzávěrkou přestupů narůstá. Každý hráč ví, že se může stát součástí výměny, což ovlivňuje nejen jeho, ale i jeho rodinu. "Je to citlivé období, protože nikdy nevíte, kdo odejde a kdo přijde. Změna může přijít z ničeho nic," připustil McDavid.

Oilers se vracejí z náročného pětizápasového tripu po východním pobřeží, během kterého získali jen dvě výhry. Přesto drží druhou pozici v Pacifické divizi a jejich postup do playoff se zdá téměř jistý. Klíčové ale bude, jak si rozloží síly na zbytek sezony. McDavid za sebou navíc má i účast na turnaji Four Nations Face-Off, kde rozhodl finále proti USA. "Bylo to náročné období, pořádná dřina. Dlouhá sezona, pak turnaj a hned další série zápasů. Ale starám se o sebe a dělám maximum pro to, abych byl každý večer připravený," ujistil fanoušky.

Jeho produktivita je sice o něco nižší než v předchozích dvou letech, přesto si udržuje vysoké tempo – ve 54 zápasech nasbíral 22 gólů a 53 asistencí. Jakmile začne playoff, od McDavida se ale opět očekává, že přeřadí na nejvyšší rychlostní stupeň a potáhne Edmonton za vytouženým Stanley Cupem.

