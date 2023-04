Oilers a Stars krůček od postupu. Islanders odvrátili vyřazení

Důležité páté zápasy tří sérií jsou za námi. Výrazný krok k postupu udělali hokejisté Edmontonu a Dallasu, kteří dokázali využít výhody domácího prostředí a budou v příštím duelu útočit na ukončení série. Stejnou možnost měla už dnes i Carolina, ta ovšem na Islanders tentokrát nevyzrála...

CAROLINA HURRICANES - NEW YORK ISLANDERS

2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

STAV SÉRIE: 3:2

Islanders odvrátili konec sezóny

Islanders mohli být prvním týmem, který opustí letošní vyřazovací boje, to se ale nakonec nestalo. Hosté nebyli herně lepším týmem, ukázali však obrovskou touhu vyhrát a to bylo rozhodující. Skvěle navíc zachytal opět Ilja Sorokin, který si připsal několik důležitých zákroků. Série se tak vrací do UBS Arény k šestému duelu.

Branky a nahrávky

34. Stastny (Chatfield, Puljujärvi), 51. S. Aho II (Jarvis, Kotkaniemi) – 11. Engvall (Nelson), 24. Nelson (Engvall, Palmieri), 39. Barzal (Horvat).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 22 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 56:59

Ilja Sorokin (NYI) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:09



Tři hvězdy utkání

1. Pierre Engvall (NYI) - 1+1

2. Brock Nelson (NYI) - 1+1

3. Sebastian Aho (CAR) - 1+0

DALLAS STARS - MINNESOTA WILD

4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

STAV SÉRIE: 3:2

Vynulovaná Minnesota

Celý zápas odstartoval ošklivý faul Marcuse Foligna, který byl vyloučen do konce utkání. Dallas se během této přesilové hry dostal do vedení a rozjel se na plné obrátky. Stars dali svému soupeři v tomto zápase celkem čtyři góly, Jake Oettinger udržel čisté konto a Dallas si připsal třetí výhru v sérii.

Branky a nahrávky

3. Seguin (J. Robertson, Hintz), 12. J. Robertson (Heiskanen, Hintz), 22. Marchment (Seguin, Hintz), 57. Dellandrea (Domi, Suter).

Statistika

Střely na bránu: 25 – 27 | Přesilová hra: 2/6 – 0/3 | Trestné minuty: 14 – 27



Kdo se postavil do brankoviště?

Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Filip Gustavsson (MIN) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:14



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:55



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) – 27 zákroků

2. Tyler Seguin (DAL) - 1+1

3. Roope Hintz (DAL) - 0+3

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

6:3 (3:2, 2:0, 1:1)

STAV SÉRIE: 3:2

Poklidná výhra Oilers

Poprvé v sérii dokázali Oilers sehrát utkání tak, aby v poklidu dokráčeli k vítězství. Útok Edmontonu byl tentokrát velice produktivní, Joonase Korpisala vyhnal na střídačku a nešetřil ani jeho nástupce. Oilers v domácím prostředí vyhráli 6:3 a jsou jedno vítězství od postupu. Rozhodne se hned v příštím zápase na ledě Los Angeles?

Branky a nahrávky

9. E. Kane (Nurse, Ekholm), 11. Draisaitl (McDavid, Ekholm), 15. Kulak (R. McLeod, Foegele), 32. Bjugstad (Ceci, Nurse), 36. Hyman (Bouchard, McDavid), 45. Hyman (Bjugstad, Nugent-Hopkins) – 14. Iafallo (Kempe, Kopitar), 18. Kempe (Grundström, Doughty), 47. Byfield (Vilardi, Fiala).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 28 | Přesilová hra: 2/3 – 0/1 | Trestné minuty: 12 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 59:09

Joonas Korpisalo (LAK) – 15 zákroků, 4 OG, úspěšnost 78,9 %, odchytal 31:49

Pheonix Copley (LAK) – 6 zákroků, 2 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 28:11



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Darnell Nurse (EDM) - 0+2

2. Nick Bjugstad (EDM) - 2+0

3. Zach Hyman (EDM) - 1+0

