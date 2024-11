Oilers chválí nenápadnou defenzivní oporu. Skvělý hráč, zní z kabiny

Tato sezona představuje pro Tye Embersona nový začátek, snaží se najít své místo na slunci v obraně Edmontonu Oilers. Byl jednou z hlavních součástí výměny, která ho poslala do Edmontonu, přičemž Cody Ceci odešel v do San Jose. A ukazuje se, že pro kanadský tým to je zatím fajn obchod!

Příchod k Oilers je novým začátkem, který čtyřiadvacetiletému hokejistovi umožnil poprvé okusit, že je jeho domovem je Kanada. Rychle se mohl přesvědčit o tom, jak moc si fanoušci Edmontonu přejí pokračování úspěšné série, k tomu by měl pomoct ve dvojici s Brettem Kulakem.

„Když se podíváte na návštěvnost zápas co zápas, vždycky je tu spousta fanoušků a všichni jsou zapálení pro hokej, což je úžasné,“ řekl Emberson.

Ačkoli prvních pár zápasů možná nebylo úplně ideálních, včetně několika pobytů na tribuně, spojení s Kulakem začalo přinášet výsledky.

Podle pokročilých statistik je dvojice Emberson – Kulak mezi nejlepšími v lize Embersonova ochota nechat si poradit a zároveň vynikat v různých aspektech hry zapůsobila právě na Kulaka.

„Je to opravdu dobrý hráč,“ řekl Kulak. „Je stále mladý a má otevřené oči, uši a každý den se chce učit víc a víc. Myslím, že se od tréninkového kempu zlepšil.Má spoustu opravdu dobrých aspektů hry. Hraje tvrdě, dobře bruslí, dobře přihrává a má tvrdou střelu.“

Ze všech vlastností, které Emberson přinesl do týmu, podle Kulaka mezi ostatními vyniká jeho bruslení. „Jeho největší předností je právě to,“ přikývl Kulak. „V dnešní době je bruslení důležitá část hokeje, obzvlášť pro obránce. Chcete pokrýt prostor, v tom odvádí opravdu dobrou práci.“

Embersonova schopnost učit se od Kulaka nebo Darnella Nurse prospěla jeho vývoji v mnoha ohledech.

„Zatím je to dobré,“ řekl Emberson. „Je jasné, že oba tito kluci odehráli v NHL dohromady hodně zápasů, takže si myslím, že jen sbírám kousky, které od nich mohu získat, ať už mimo led, na ledě, na střídačce, po zápasech, a prostě je sleduji a už rozumím, jak se jim v této lize podařilo dosáhnout takového úspěchu.“

Share on Google+