Oilers našli odpověď. Facka od Colorada zabrala, Draisaitl ji bral pozitivně

11. listopadu 12:00
Ještě v sobotu vypadal Edmonton Oilers jako tým v troskách. Prohra 1:9 s Coloradem byla největším ponížením sezony a třetí ztrátou v řadě. Jenže někdy, jak řekl Leon Draisaitl, potřebujete pořádnou ránu, aby se věci pohnuly. „Někdy je lepší dostat pořádnou facku než se ještě pár týdnů plácat. Jeden zápas vyhrát, dva prohrát, a nikdy se nikam neposunout,“ prohlásil útočník. „Možná přesně to jsme potřebovali.“
A hned v dalším zápase proti Columbusu Oilers tu facku proměnili v reakci. Utkání začalo bitkou, když Trent Frederic vyzval jednoho z nejtěžších rváčů ligy, Mathieua Oliviera. Souboj skončil podle očekávání, ale v kabině to nikoho netrápilo. „Obrovský respekt pro Freddyho,“ chválil ho kapitán Connor McDavid. „Málo kdo by se do toho pustil. Tohle nám dodalo energii.“
Tu Oilers využili naplno. Přestože Columbus většinu zápasu vedl, Edmonton odmítl další kolaps. V čase 59:02 srovnal stav kuriózní vlastní brankou právě Olivier, který nešťastně tečoval přihrávku Jakea Walmana do vlastní sítě. V prodloužení pak rozhodl Jack Roslovic po McDavidově famózním výkonu. „Connor převzal zápas,“ řekl Roslovic. „Není to jen o gólech. On pracuje celých šedesát minut a pak se mu to vrátí v jednom klíčovém okamžiku. To je rozdíl mezi dobrým hráčem a tím, kým on je.“
Oilers přitom nehráli bezchybně, Columbus měl zápas dlouho pod kontrolou. „Byli jsme lepším týmem většinu večera,“ uznal kapitán Blue Jackets Boone Jenner. „Ale když takový gól padne v závěru, těžko se to kouše."
Edmonton se může nadechnout. Vybojovaná výhra 5:4 po prodloužení sice nebyla ideální, ale přišla ve chvíli, kdy tým nutně potřeboval důvod věřit. Teď ho čeká sedmizápasová šňůra po východě USA. „Nemusí všichni hrát dokonale,“ poznamenal Draisaitl po zápase. „Ale když každý předvede aspoň svůj lepší průměr a pár kluků zahraje skvěle, začne to fungovat. Každý večer může být hrdinou někdo jiný.“
