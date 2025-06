Oilers po pádu: Bowman slibuje posily i nové typy hráčů, zemětřesení ale nebude

Edmonton má za sebou druhé finále v řadě, ale také druhé selhání v posledním kroku. Tři dny po prohře s Floridou vystoupili před novináře generální manažer Stan Bowman a trenér Kris Knoblauch, aby načrtli, jak bude tým vypadat dál a co je třeba změnit.

„Nebudeme se tvářit, že je všechno v pořádku,“ řekl Bowman bez obalu. „Čekají nás změny. Nevrátíme úplně totožný kádr, ale také nepřekopeme celý tým. Nejmenší pohyb čekám v obraně.“

V této oblasti má Edmonton solidní základ: Bouchard, Ekholm, Nurse, Kulak, Walman, Stecher, Emberson. V ofenzivě a na postu gólmanů ale padne ostré hodnocení.

Bowman nijak neuhýbal před otázkami o slabší brankářské výkonnosti. „Víte, brankáři... To je zvláštní disciplína. V první třech sériích jsme měli lepší gólmany než soupeř. Ale ve finále to bylo naopak. A rozdíl to udělat může.“ Přiznal, že vedení bude hledat posílení i mezi tyče, ale upozornil, že elitu na trhu nenajdete každý den: „Nemůžete si jen tak dojít na roh a koupit si špičkového brankáře.“

Co se týče útočné fáze, Bowman otevřeně přiznal, že je třeba doplnit tým o jiné typy hráčů. „Chceme být silnější v oslabení. Někteří hráči budou pod drobnohledem. Brown, Kapanen, Perry... Uvidíme, kdo zůstane.“ Perry podle něj může zůstat, pokud nebudou jiné vhodné akvizice.

O budoucnosti Trenta Frederica, který přišel z Bostonu těsně před uzávěrkou přestupů, mluvil pozitivně: „Doufám, že to dotáhneme do konce. Je soutěživý, univerzální, výborný kluk do kabiny. Takové typy potřebujete.“ Očekává se, že Frederic podepíše osmiletou smlouvu s cap hitem okolo 4 milionů ročně. Sám hráč už dříve vyjádřil přání zůstat.

Velkou pozornost samozřejmě přitahuje Connor McDavid, který se 1. července stane oprávněným jednat o prodloužení smlouvy. Na tiskovce zdůraznil, že nespěchá. „Chci si dát čas. Mluvit s rodinou, s agentem. Není důvod tlačit na pilu.“ Podle něj bude klíčové jediné: šance na Stanley Cup. „Chci vyhrávat. Pokud budu mít pocit, že tohle místo nabízí reálné okno na úspěch, pak podepsat nebude problém.“

Bowman jeho postoj respektuje. „Connor je náš kapitán, náš lídr. Zaslouží si, abychom se přizpůsobili jeho časovému rámci. On určuje tempo.“

Současně generální manažer dodal, že i když není nutné se rozhodnout hned v létě, tým musí vědět, kudy se chce ubírat. „Budeme jednat promyšleně. Nepodepíšeme deset hráčů během července. Ale pokud chceme titul, musíme doplnit určité prvky.“

Na stole tak zůstává řada otazníků. Co dál s Evanderem Kanem? Vrátí se Skinner jako jednička? A kdy padne klíčové rozhodnutí o McDavidově budoucnosti?

V Edmontonu se mluví o výzvách, ale nikdo tam nechce začínat znovu. V klubu stále věří, že cesta k titulu vede právě tímto jádrem. „Máme v jádru kvalitní tým. Chyběly detaily. Ale věřím, že je můžeme doladit,“ doufal Bowman.

