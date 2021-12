Oilers v krizi. Jsme naštvaní, ale věříme si, zní z kabiny

Jestli je v NHL nějaký tým, kterému to teď vůbec nešlape, je jím Edmonton. Ze začátku sezony to vypadalo, že budou Oilers těžko k poražení, nicméně v současnosti mají za sebou hned šest proher. A zlepšení je v nedohlednu. Z chování i výroků hráčů lze cítit frustraci a naštvání, nicméně důležité pro všechny fanoušky je, že hráči si stále věří. To dříve nebylo samozřejmostí.

Co se může pokazit, tak se kazí.

Hlavní trenér Dave Tippett je mimo kvůli koronaviru, brankářská jednička dva měsíce nechytala, tým prohrál šestkrát v řadě a od začátku prosince v zápase nevedl!

„Vždycky je to o výsledcích,” ví moc dobře Glen Gulutzan, který nyní zastupuje Tippetta. „Na začátku sezony jsme vyhrávali i zápasy, které jsme vyhrát neměli. Teď se nám to vrací. Tím neříkám, že bychom nyní měli vyhrávat, protože kdybychom měli, tak vyhráváme. Prohry nás nutí zapracovat na oblastech hry, které nám nejdou. Nedoplňujeme to však výhrami.”

Tým má pochopitelně mezery, které by se generální manažer měl snažit doplnit, avšak i tak je to celek, který musí mířit výš.

Teď to ale opravdu nejde. Symbolikou velkého trápení budiž šance Leona Draisaitla proti Torontu. Německý ostrostřelec, který má téměř vždy přesnou mušku, jednoduše přestřelil úplně prázdnou bránu.

„Je to nejlepší střelec ligy. Za normálních okolností se z takových pozic nemýlí, a to i když je v brance gólman. Tohle se ale může stát každému,” krčil rameny Draisaitlův spoluhráč Ryan Nugent-Hopkins.

Jak z toho ven? Hlavně nevěšet hlavy.

To by se v minulých sezonách dost možná dělo, teď ale ne.

„Kabina je teď jiná, než byla před několika lety. V dobrém slova smyslu,” chválí si mentalitu hráčů Gulutzan. „Před čtyřmi lety byste tu v podobné situaci viděli jenom frustraci, ale teď kromě ní vidím i velkou víru.”

Důvod změny je jasný – lídři dospěli.

„Connor i Leon jsou jiní než před čtyřmi lety. Věří víc sobě i týmu,” všiml si Gulutzan. „V minulosti by tu byla hluboká deprese, teď tu vidím jenom obří soustřednost na zlomení špatné série.”

