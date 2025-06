Oilers vystoupili z pasti. Canucks sáhli po hráči s minulostí i talentem

Evander Kane se po třech a půl sezonách v Edmontonu stěhuje do rodného města. Oilers vyměnili 33letého útočníka do Vancouveru výměnou za čtvrté kolo draftu 2025, aniž by si ponechali jakoukoli část jeho platu. Transakce přináší významné úlevy pro Oilers a zároveň vzbuzuje otázky o směru, kterým se Canucks chtějí vydat.

Kane vstupuje do posledního roku smlouvy s ročním cap hitem 5,125 milionu dolarů. Vzhledem k platovým závazkům Oilers a blížícím se jednáním o novém kontraktu pro Evana Boucharda a Connora McDavida bylo zřejmé, že Edmonton bude muset škrtat. Kane, který vynechal celou základní část 2024/25 kvůli operacím břicha a kolene, byl logickým kandidátem k odchodu.

Přesto odehrál v play-off 21 zápasů a připsal si 12 bodů. Herně byl přínosem, zejména při hře 5 na 5, kde zaznamenal 11 bodů. Jenže jeho přínos zastiňovala častá nedisciplinovanost, ve finále Stanley Cupu nasbíral sedm menších trestů, z toho pět v útočném pásmu.

Edmonton se tak elegantně zbavil potenciálně komplikovaného závazku. Nejenže nemusel platit žádnou část hráčova platu, ale navíc získal draftový výběr. To lze vnímat jako velmi efektivní tah generálního manažera Kena Hollanda, zvláště když se očekávalo, že bude muset ke Kaneovi přibalit protihodnotu.

Na druhé straně Vancouver riskuje. Po avizovaném odchodu Brocka Boesera klub hledá náhradu do top šestky, přičemž právě Kane má tento prostor částečně zaplnit. Z pohledu hokejových parametrů dává transakce smysl. Canucks získali silového forvarda s výbornou koncovkou, který má navíc místní vazby a sám si Vancouver vybral díky klauzuli o omezené výměně.

Jeho touha hrát doma hrála klíčovou roli v tom, že Oilers nakonec akceptovali nabídku Canucks, přestože jiné kluby mohly nabídnout více. Pro Vancouver, který často čelí odmítnutím od volných hráčů, je to signál, že může být pro hráče atraktivní destinací, alespoň pro ty, kteří k městu mají osobní vztah.

Management Canucks však věří, že šlo o promyšlený krok. Vidí v Kaneovi nejen hráče s unikátní kombinací dovedností a síly, ale i někoho, kdo do kabiny přinese zkušenosti z tvrdých zápasů play-off. Jednoroční trvání smlouvy navíc omezuje dlouhodobé riziko.

Z hlediska širšího obrazu ale zůstává otázkou, zda akvizice Kanea opravdu napomůže k řešení hlubších problémů týmu. Canucks totiž stále hledají prvotřídního centra a potenciální partnera pro hvězdu obrany Quinna Hughese. Klub má momentálně zhruba 7 milionů dolarů volného místa pod platovým stropem a je připraven vyměnit 15. volbu v draftu, pokud by to znamenalo příchod rozdílového hráče.

V krátkodobém horizontu tak bude úspěšnost této výměny záviset na Kaneově zdraví, disciplíně a schopnosti pozitivně ovlivnit tým. Dlouhodobě ale bude rozhodující, jak generální manažer Patrik Allvin a prezident hokejových operací Jim Rutherford naloží se zbytkem léta a zda dokážou Kaneův příchod zasadit do širší strategie posunu týmu směrem k reálnému boji o play-off.

