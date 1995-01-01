Okurková sezona v plném proudu. McDavid je spojován s přesunem na východ

18. července 11:00David Zlomek
Sotva hokejistům začaly letní dovolené, zámořským éterem už létají divoké spekulace, nad kterými zvlášť v Edmontonu propukají v hlasitý smích. Trh volných hráčů sice pomalu utichá, ale pro zámořské novináře a komentátory tím oficiálně začala okurková sezona. Hlavním terčem se nestal nikdo jiný než kapitán Oilers Connor McDavid. Sice mu právě vstoupil v platnost nový kontrakt, přesto stačilo jedno rádio v Pensylvánii, aby byl oheň na střeše.
O rozruch se postaral bývalý bitkař a současný televizní spolukomentátor Philadelphie Flyers Todd Fedoruk. Ten v rozhlasové stanici The Fanatic 97.5 prohlásil, že pokud Oilers nechytí začátek nadcházejícího ročníku, McDavid okamžitě zvedne telefon a bude si vynucovat odchod z Kanady.
„Pokud nebude mít dobrý začátek sezony, bude to hráč, který bude volat týmům. Jeho agent pro něj bude hledat místa, kam jít,“ prohlásil Fedoruk v éteru. „Existují zvěsti, že Philadelphia je místo, kam Connor McDavid teď chce. Jde jen o to, co z něj dokážete dostat? Dokážete z něj v jeho věku dostat 100 bodů za sezonu? A neodrovná se dřív, než ho budeme potřebovat? To jsou věci, které musíte odhadnout.“
Podle Fedoruka to zapadá do agresivní strategie generálního manažera Daniela Brierea, který se nedávno neúspěšně pokusil offer sheetem ukrást Lea Carlssona z Anaheimu, což sice nevyšlo, ale Flyers díky tomu zůstala plná pokladna i draftový kapitál na ulovení jiné superhvězdy.
„Tenhle chlap je výjimečný hráč. Je přesně v té pozici, která by nám seděla. Je to elitní centr a chce vyhrávat. Pokud Oilers nebo nebudou mít úspěch, máme šanci. Myslím, že být agilní a připravený, to je přesně strategie, kterou Danny Briere a ostatní v klubu mají,“ dodal Fedoruk.
Ačkoliv by takové obvolávání ze strany McDavidova agenta Judda Moldavera v době platné smlouvy znamenalo porušení pravidel o nedovoleném vyjednávání (tampering), Fedorukovi to v rozletu nezábranilo.
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. David Staples z listu Edmonton Journal si z těchto výkřiků udělal dobrý den a připomněl, že spekulace o McDavidově odchodu provázejí Edmonton už od slavné draftové loterie v roce 2015 a pravděpodobně nikdy neskončí. Fanoušci na sociálních sítích byli ještě ostřejší a Fedorukovi vzkázali, že by měl navštívit neurochirurga a nechat si vyšetřit hlavu.