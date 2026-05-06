Olympijské zlato, syn, Norris Trophy. Magický rok, míní Makarův přemožitel

3. června 16:45Tomáš Zatloukal
Král je mrtev, ať žije král! Zach Werenski už není korunním princem mezi elitními beky NHL, na trůnu pro top zadáka zámořské soutěže střídá Caleho Makara. Když na rodinném grilování Norrisovu trofej zaskočený převzal, nehledal ovšem jako první svoje či Makarovo jméno, ale poohlédl se po švédském idolu.
Nebylo ho těžké najít.
”Netrvalo mi to dlouho, vždyť je tam všude, hned sedmkrát,” pobavil v rozhovoru pro The Columbus Dispatch a zároveň před Nicklasem Lidströmem smekl.
Zbožňoval ho odmala, coby kluk z detroitské oblasti, který miloval Red Wings, navíc hrající na stejném postu, ostatně zkrátka neměl na vybranou.
Teď dosáhl na stejnou poctu jako jeho dětský vzor.
A jen pět krajanů před ním dokázalo to, co on. Vyhrát Norrisku. Werenski se zařadil po bok Roda Langwaye, Chrise Cheliose, Briana Leetche, Adama Foxe a Quinna Hughese. Svého tréninkového parťáka.
„Říkal mi, že na to mám, ať si za tím jdu,“ ocenil Hughesovu podporu. Společně v únoru dobyli zlato z Milána, teď se sešli na onom podstavci posetém štítky s Lidströmovým jménem.
Werenski měl báječnou už minulou sezonu, kdy skončil v hlasování hned za triumfujícím a tehdy dominujícím Makarem. Kdekdo by usnul na vavřínech. On ne: „Chtěl jsem ukázat, že to loni nebyla nějaká haluz, že nejsem náhoďák.“
Povedlo se to do puntíku. Tentokrát se rovnováha sil proměnila.
„Sice jsme se nedostali do play-off, ale myslím, že jsme se docela předvedli, že jsme byli vidět. A osobně jsem podle mého rozhodně ukázal, že to nebyl v minulém ročníku nějaký ojedinělý výstřelek,“ povídá.
Těžko to rozporovat, samo za sebe mluví 113 prvních míst. Makar jich obdržel v hlasování jen 47. Třetím finalistou nebyl Hughes, v tvrdé konkurenci uspěl Rasmus Dahlin.
Werenski přesvědčil svou poměrně komplexní hrou, přínosem pro mančaft (bez něj by Modrokabátníci pozbyli konkurenceschopnost) a produktivitou. Zastavil se na 81 bodech.
Výjimečnou chvíli zažil i v osobním životě, v květnu se mu narodil synek Hudson Charles. „Je to magický rok,“ ví.