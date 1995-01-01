Omlouvám se, ale musel jsem! Ikona Ottawy Alfredsson je pod palbou

10. července 13:30David Zlomek
Fanoušci Ottawy Senators prožívají naprostý šok a obrovskou bolest, kterou mnozí z nich hned tak nerozdýchají. Největší ikona v historii klubu, dlouholetý kapitán a symbol týmu Daniel Alfredsson totiž přebíhá na druhou stranu barikády v Bitvě o Ontario. Třiapadesátiletý Švéd se oficiálně stal novým pomocníkem úhlavního nepřítele z Toronta Maple Leafs, kde posílí štáb nového hlavního trenéra Jima Hillera.
Alfredsson, který v Ottawě strávil jako hráč sedmnáct let a poslední tři sezóny tam sbíral první trenérské ostruhy jako asistent, se fanouškům v hlavním městě Kanady snažil svůj krok vysvětlit s těžkým srdcem. „Naprosto jejich bolest chápu. O tom není pochyb,“ vzkázal legendární útočník ze svého domova ve Švédsku.
A pokračoval: „Trénování je ale jiné než hráčská kariéra. Když jsem si uvědomil, že tohle je cesta, kterou se chci v životě vydat, věděl jsem, že se dřív nebo později budu muset posunout jinam, abych získal zkušenosti a vypracoval se. V mých snech by bylo krásné zůstat a stát se jednou hlavním koučem Senators, jenže nikdo nezůstane na jednom místě věčně, bez ohledu na to, jak populární je. Práce v NHL se nerozdávají snadno, a když se objevila tato šance, věděl jsem, že je to pro moji trenérskou evoluci správný krok. Fanoušky v Ottawě budu mít navždy v srdci.“
Švédský hokejový gentleman se původně v Torontu ucházel na uvolněné místo hlavního trenéra po vyhozeném Craigu Berubem. Práci sice nedostal, ale management Leafs se mu po pár týdnech ozval s nabídkou jiné klíčové role. Alfredsson bude mít v Torontu na starosti především přesilové hry, což je činnost, kterou v uplynulé sezóně úspěšně řídil v Ottawě (Senators měli 8. nejlepší přesilovku v lize s úspěšností 24 %).
Návrat do Ontaria, tentokrát však v modrobílých barvách, přinese i extrémně zajímavá setkání. Alfredsson se v organizaci Leafs potká se svým tehdejším reprezentačním parťákem a dlouholetým rivalem z Toronta Matsem Sundinem, který v klubu působí jako poradce. V jedné budově se navíc bude potkávat i s dalším velkým nepřítelem z dob aktivní kariéry Darcym Tuckerem.