Operace hvězdy a tvrdá realita. Panthers budou muset obětovat část sestavy

2. září 11:30
Florida Panthers sice dokázali udržet pohromadě téměř celý kádr, ale vstup do nové sezony se neobejde bez obrovské rány. Matthew Tkachuk, jeden z největších tahounů posledních let a klíčová postava cesty ke dvěma po sobě jdoucím Stanley Cupům, bude chybět minimálně do nového roku. Operace s tříslem, které si zranil během play-off, ho vyřadí ze hry na několik měsíců a zároveň otevírá zásadní otázky kolem platového stropu.
Podle původních zpráv měl být Tkachuk k dispozici dříve, ale nakonec se ukázalo, že bez chirurgického zákroku by riskoval mnohem delší absenci. Jeho umístění na listinu dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR) umožní Panthers začít sezonu bez nutnosti okamžitých škrtů. Jakmile se však blíží návrat, generální manažer Bill Zito bude muset uvolnit více než čtyři miliony dolarů v prostoru pod platovým stropem.
Velmi rychle se tak do popředí dostává jméno Evan Rodrigues. Univerzální útočník s kontraktem na 3 miliony dolarů ročně sice dává týmu cennou variabilitu, ale jeho pozice je vzhledem k finanční realitě křehká. Elliotte Friedman ze Sportsnet už dříve upozornil, že Panthers se zatím k jeho výměně nechystají, protože v době Tkachukovy absence potřebují každého zkušeného muže v top šestce. Přesto je zřejmé, že právě Rodrigues může být při návratu hvězdného křídla obětován.
Zajímavé je, že i přes statisticky nejslabší sezonu od pandemie (32 bodů v 82 zápasech) se Rodrigues vyprofiloval do role poctivého pracanta, zaznamenal kariérní maximum 128 hitů. Pokud navíc dostane šanci na přesilovce, mohl by si hodnotu na trhu ještě zvýšit a Panthers by z případného trejdu vytěžili víc.
Prostor po Tkachukovi ale znamená i šanci pro mladší. Největším vítězem celé situace je Mackie Samoskevich, loňský nováček s bilancí 15+16, který podepsal jednoletou smlouvu na minimum. Právě on by měl nastupovat vedle Sama Bennetta ve druhé formaci a bude mít možnost ukázat, že je připraven stát se plnohodnotnou součástí jádra týmu.
Panthers se snaží krýt i další možné ztráty. Podepsali Lukea Kunina za ligové minimum, takže mají levnou alternativu za Jespera Boqvista, jehož odchod by mohl být dalším krokem vynuceným platovým stropem. Boqvist sice loni působil hlavně v roli třináctého útočníka, ale s jeho 1,5 milionem dolarů by se Zito mohl zbavit zbytku starostí.
