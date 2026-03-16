Operace jako poslední naděje. Vrátí se do Calgary stará dobrá verze hvězdy?

20. dubna 15:00

David Zlomek

Calgary Flames sčítají rány po sezoně, na kterou by v Albertě nejraději okamžitě zapomněli. Tým, který dal nejméně gólů v celé lize, teď upíná veškeré naděje k muži, který měl být jeho spasitelem, ale místo na ledě skončil na operačním sále. Jonathan Huberdeau má za sebou náročnou operaci povrchu kyčelního kloubu a šest týdnů po březnovém zákroku hlásí, že jeho cesta zpět k hokeji začíná nabírat reálné obrysy.

Dvaatřicetiletý útočník, který sezonu utnul už v únoru, plánuje nazout brusle koncem června a v září chce být v plné síle připraven na tréninkový kemp. „Rehabilitace jde zatím parádně. Mám za sebou šest týdnů a už se fakt nemůžu dočkat, až se zase sklouznu na ledě,“ prohlásil Huberdeau během závěrečných pohovorů s médii.

Pohled na jeho letošní statistiky je pro fanoušky Flames ale stejně bolestivý jako pro Huberdeaua operace. Deset gólů a patnáct asistencí v padesáti zápasech je u hráče s nálepkou 115bodového génia z Floridy prostě málo. Huberdeau ale teď poodkryl karty a přiznal, že jeho tělo mu vypovědělo službu už loni v létě.

Přestože se snažil bolest přebít injekcemi a silou vůle, na ledě to nebyl on. „Když sezona začala, nebylo to vůbec dobré. Zkoušeli jsme to fixovat vším možným, ale nic nezabralo. Sice jsem s tím mohl hrát, ale nebyl jsem to na sto procent já. Nakonec jsem rád, že jsem na tu operaci šel dřív, abych měl jistotu, že příští rok budu zase létat,“ vysvětlil útočník, který je v Calgary podepsaný až do roku 2031 za 84 milionů dolarů.

Bez zdravého Huberdeaua se ofenziva Flames proměnila v naprostou beznaděj. 212 vstřelených branek je ligové dno a přesilovka, která by měla s takovým nahrávačem drtit soupeře, byla druhá nejhorší v NHL. Výsledkem je čtvrtý rok bez play-off v řadě, což je pro organizaci s selhání.

Sám Huberdeau ale odmítá, že by týmu chyběla kvalita, spíš ukazuje na neschopnost lídrů vzít odpovědnost na sebe. „Musíme ty šance prostě začít dávat. Těžko se dostanete do play-off, když v týmu nemáte nikoho, kdo by udělal aspoň padesát bodů. Náš útok a já se prostě musíme probrat. V téhle partě je talentu mraky, kluci můžou dělat 70 nebo 80 bodů úplně v klidu. Jde jen o to, abychom to v sobě zase probudili a našli tu správnou chemii,“ uzavřel.

