Opora St. Louis možná vynechá celou sezonu. Rozhodnou příští dva měsíce

Podpis Ryana Sutera, který dotáhl generální manažer a prezident hokejových operací St. Louis Doug Armstrong minulý týden, dává stále větší smysl. Poslední informace totiž hovoří o možnosti, že jedna z defenzivních opor týmu má vážné zdravotní obtíže. Jedná se o Toreyho Kruga, jemuž hrozí, že vynechá celou příští sezonu.

Třiatřicetiletého Kruga trápí problémy s levým kotníkem, konkrétně preartrotické změny v kotníku, což je následek zlomeniny, kterou utrpěl během své hokejové kariéry. Konkrétně by se mělo jednat o zlomeninu, kterou utrpěl v roce 2018, kdy hrál za Boston.

Tyto preartrotické změny mají za následek dysfunkci, jež se projeví nevýhodnými změnami kloubní mechaniky. To pak samozřejmě člověka limituje v pohybu a objevují se bolesti, které se řeší podáváním analgetik.

To však není dlouhodobé řešení a moc dobře to ví i Krug. Po konzultacích s týmovými lékaři a specialisty bylo rozhodnuto o tom, že podstoupí šesti až osmitýdenní léčbu s rehabilitací, po které se bude zkoumat stav Krugova levého kotníku. Pokud toto řešení nepomůže vyřešit jeho zdravotní obtíže, musela by následovat operace, která by jej připravila o celou sezonu 2024/25.

Krug by se operaci sice rád vyhnul, ale pokračovat v kariéře s tímto typem obtíží jednoduše nelze.

Krug v uplynulé sezoně odehrál 77 zápasů, ve kterých dal čtyři branky a přidal 35 asistencí. Smlouvu má ještě na tři roky s ročním průměrným platem ve výši 6,5 milionu dolarů. Pokud by musel na operaci a příští sezonu neodehrál, jeho plat by šel do rezervy mezi dlouhodobě zraněné a Doug Armstrong by mohl tyto peníze použít na posílení obrany.

Svým způsobem ale začal posilovat obranu ještě dříve, než byly problémy Toreyho Kruga zveřejněny. Řeč je o podpisu devětatřicetiletého Ryana Sutera, jenž podepsal smlouvu na rok v hodnotě 775 tisíc dolarů, avšak s bonusy za zápasy či postup do play-off, což mu může vynést 2,225 milionu dolarů nad rámec základního kontraktu.

Nadále pak je možnost získat nějakého dalšího obránce na trhu s volnými hráči či prostřednictvím výměny. Pokud by Krug byl na listině dlouhodobě zraněných, měl by Armstrong k dispozici dohromady ještě 13,8 milionu dolarů pod platovým stropem.

Share on Google+