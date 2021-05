Opustí Nugent-Hopkins Edmonton?

Ve čtvrtém utkání série proti Winnipegu vstřelil krásný gól. Přidal k němu asistenci a celkově odehrál skvělý mač. Vyřazení z bojů o Stanley Cup přesto neodvrátil. Ryan Nugent-Hopkins dost možná odehrál poslední zápas s oranžovou kapkou na hrudi.

Za pár dní tomu bude přesně deset let, co se rodák z Burnaby stal jedničkou vstupního draftu do NHL, v kterém tehdy figuroval kupříkladu současný kapitán Avalanche Gabriel Landeskog či floridský forvard Jonathan Huberdeau.

Byl součástí přestavby Oilers, která zahrnovala Taylora Halla, Jordana Eberleho, Naila Jakupova nebo brankáře Devana Dubnyka. Sezóny plynuly a na nepovedenou edmontonskou perestrojku navázala přestavba další. Ta již obsahovala začlenění hvězdných útočníků Connora McDavida a Leona Draisaitla.

Kolem současného jednoznačně nejdéle sloužícího Naftaře se vystřídalo nespočet hráčů. Nastupoval zde hned pod sedmi trenéry a v bodování historicky mimořádně úspěšného klubu mu patří desátá příčka (478).

Je pravděpodobné, že Nugent-Hopkins další bod za Edmonton nepřidá. V létě se má stát neomezeně volným hráčem, tudíž může podepsat smlouvu s jakýmkoliv jiným týmem, čímž se dle svých slov nyní nezabývá: „Právě teď toho mám v hlavě tolik, že na to vůbec nemyslím,“ tvrdil bezprostředně po bleskovém vyřazení z letošního play-off. „Můj postoj je stejný od prvního dne, co jsem se stal členem této organizace - miluju být Olejářem, a to je něco, na co jsem za těch deset let opravdu hrdý.“

Edmonton byl favoritem série proti Winnipegu, když v základní části vyhrál sedm z devíti vzájemných střetnutí a skončil druhý v kanadské divizi. Vyřazení je bolestnější i vzhledem k faktu, že kromě první prohry 4:1, kdy Jets vstřelili dvě branky v samotném závěru do opuštěné branky, všechny ostatní zápasy končily až v prodloužení. Pro Oilers pokaždé neúspěšném.

„Je to obrovské zklamání,“ komentoval Nugent-Hopkins vývoj série. „V každém utkání jsme udělali řadu dobrých věcí, tvrdě bojovali a pokaždé prohráli o jednu branku. Je to opravdu hodně frustrující.“

Pokud odehrál opravdu poslední zápas v edmontonském dresu, rozloučil se gólově, když ve druhé třetině po skvělé individuální akci srovnával na 2:2. Ani následné vedení však Naftařům nepomohlo, když v prodloužení rozhodl winnipežský Kyle Connor.

„Prvních pár let, co jsem vstoupil do NHL, jsme byli ligovými otloukánky. Pohybovali jsme se na úplném dně,“ vzpomíná. „V roce 2017 jsem si poprvé zahrál o Stanley Cup a pak znovu až vloni. Letos jsme hráli určitě nejlíp, ale nestačilo to.“

Osmadvacetiletému útočníkovi končí sedmiletý kontrakt, který mu vynesl 42 milionů dolarů, když byl se šesti miliony ročně třetím nejlépe placeným hráčem Oilers. Vyšší honorář má pouze hvězdné duo McDavid (12,5 milionů) a Draisaitl (8,5 milionů).

Kam povedou kroky Nugenta-Hopkinse, který v Edmontonu nastoupil k 656 střetnutím, ale pohříchu jich v play-off přidal pouze 21?

