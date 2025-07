Dmitrij Orlov mění po dvou nepříliš šťastných sezonách dres a na západním pobřeží NHL rozjíždí nový hokejový život. Třiatřicetiletý ruský obránce podepsal jako volný hráč dvouletou smlouvu se San Jose Sharks v hodnotě 13 milionů dolarů a v organizaci, která prochází přestavbou, má sehrát důležitou roli nejen na ledě, ale i v kabině.

Při svém prvním vystoupení před novináři po podpisu nešetřil upřímností ohledně konce angažmá v Carolině. „Když jsem podepisoval v Raleighu, čekal jsem něco jiného,“ řekl. „Když se vám nedaří nebo když vám trenér nevěří, skončíte ve třetí obraně. Každý má svůj příběh a svou kariéru. Já se během té doby něco naučil a teď se chci víc soustředit jako starší hráč s většími zkušenostmi.“

Orlov, který dlouhá léta patřil k oporám Washingtonu Capitals, dostával pod trenérem Rodem Brind’Amourem jen omezený prostor. V uplynulé sezoně odehrál v průměru pouhých 17 minut a 18 sekund na zápas – nejméně od sezony 2015/16. V San Jose má být naopak klíčovým mužem defenzivy a očekává se od něj výrazně větší zodpovědnost ve všech herních situacích.

„Vím, že je to přestavba, ale tým má spoustu šikovných mladých hráčů,“ řekl Orlov. „Poslední dva roky pro mě nebyly mentálně jednoduché, a tak jsem se chtěl posunout dál - k novému týmu a novému životu. Jsem za tu příležitost opravdu rád.“

V kabině Sharks bude patřit k nejzkušenějším hráčům. Klub nyní spoléhá na mladé tahouny jako Macklin Celebrini (18), Will Smith (19) a William Eklund (21). Orlov bude mít možnost mentorovat nejen je, ale i další dva nadějné ruské talenty: obránce Šakira Muchamadullina a brankáře Jaroslava Askarova.

„Když jsem přišel do ligy, už se hra měnila. Teď mají mladí hráči tolik dovedností a rychlosti, je zábava to sledovat. Poprvé v kariéře budu ten starší. Těším se na to, jaké to bude, a chci, aby nás to všechny bavilo,“ dodal.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+