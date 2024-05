Ošklivé déjá vu: Boston po skvělém vývoji série opět vrávorá nad propastí

Zažili to v loňské sezóně. Coby jasný lídr nejen konference, ale celé ligy, vstoupili do série proti Floridě dobře, po čtyřech utkáních vedli Bruins 3:1. Nakonec sérii ztratili. V sedmém zápase přišli po Pastrňákově gólu o těsné vedení při soupeřově hře v šesti. Pak inkasovali v prodloužení.

Letos vedl Boston nad Torontem po čtyřech duelech znovu 3:1. Opět promarnil už dva mečboly. Obě utkání ztratil těsně 1:2. Pátý duel doma v prodloužení, šestý po dvou trefách Nylandera 1:2 v základní hrací době.



Toronto přitom působilo všelijak, jenom ne jako semknutý celek. William Nylander se na střídačce hádal s Mitchem Marnerem. Sám Nylander v úvodu série chyběl. Nyní chybí Auston Matthews. Třetí a čtvrtý zápas prý nehrál zdravotně v pořádku, k tomu měl utrpět nepříjemný hit. S týmem ani netrénuje. Podivná „nemoc“ je některými komentátory zpochybňována.

Přes sporný přínos hvězd, Mitch Marner byl třeba v průběhu série torontskými novinami označen za „neviditelného“, většina týmu poctivě maká. Brad Marchand prohlásil už po druhém utkání, že Toronto hraje mnohem fyzičtěji, než byl zvyklý z předešlých sérií.

„Hrají opravdu důrazný play off hokej,“ řekl kapitán Bruins. „Jsou postavení jinak než v minulých letech. Aktivně napadají, jsou daleko fyzičtější a opatrní v defenzivě. To musíte uznat. Nejsou jedním z nejlepších týmů pro nic za nic. Když k tomu přidáte jejich ofenzivní sílu, je to vážně těžký soupeř. Už první zápas neodpovídalo skóre předvedené hře.“

Napínavý vývoj série pochopitelně nikoho v Bostonu netěší. Šestý duel začali opět Medvědi vlažně. Za prvních dvacet minut vyslali jedinou střelu mezi tyče brány Josepha Wolla. Momentálně mají bilanci 0:5 v zápasech, kdy mohli ukončit sérii play off.

Pod tlakem je i David Pastrňák, od kterého se čeká víc. Nikdy není příjemné, když na vás ukáže někdo veřejně. Trenér to nyní udělal. „Vaši nejlepší hráči musí být v téhle fázi sezóny opravdu nejlepší. Snaha tam je, ale je důležité předvést klíčové akce v klíčových momentech. Marchand to v téhle sérii už udělal, teď je řada na Pastovi,“ řekl bez obalu Jim Montgomery.

Okamžiky slávy si naopak užívá William Nylander, s jehož naskočením do série Toronto dva ze tří zápasů vyhrálo. Ten poslední hlavně díky jeho dvěma trefám. Trenér Sheldon Keefe nicméně chválil všechny - kolektivní přístup, nasazení, bojovnost a tvrdou práci.

Zápas číslo sedm? Javorové listy jsou na něj připraveny. „Podle mého jsme už dva zápasy číslo sedm hráli,“ glosoval Keefe.

Oba týmy se k finálnímu duelu sejdou v sobotu v bostonské TD Garden.

