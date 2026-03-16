Ošklivé zranění gólmana? Kabina Toronta si do něj spíš rýpla: Víc schovej bradu!

24. března 15:56David Zlomek
Sobotní rozbruslení v Ottawě se pro Toronto Maple Leafs ve vteřině změnilo v hororový scénář. Hvězdný útočník William Nylander nešťastně vypálil a trefil vlastního brankáře Anthonyho Stolarze přímo do krku. Scéna to byla děsivá, gólman Javorových listů nemohl podle očitých svědků dalších 30 až 40 minut pořádně mluvit ani dýchat a okamžitě putoval na vyšetření do ottawské nemocnice. Přestože klub musel narychlo povolat Denise Hildebyho jako nouzovou pojistku, zdá se, že Stolarz má tuhý kořínek.
Už v pondělí trénoval s novým nákrčníkem a na celou situaci se díval s ledovým klidem hokejového veterána. „Mně nic není,“ vzkázal Stolarz novinářům hned po tréninku. „Je to prostě pracovní riziko. Když na vás puky létají rychlostí přes 150 kilometrů za hodinu, občas vás prostě trefí na blbém místě. Byl to jen šok,“ dodal gólman, který se letos už jednou vracel po zranění nervu v krku, které ho vyřadilo těsně před olympijskou pauzou.
Samotný hříšník William Nylander vypadal po zápase jako hromádka neštěstí. Hned po incidentu za Stolarzem spěchal a pak mu posílal omluvné zprávy, dokud se nedozvěděl, že rentgeny neukázaly žádné poškození cév. „Mám svá určitá místa, kam střílím, takže gólmani vždycky vědí, co ode mě čekat,“ vysvětloval Nylander svou rutinu, při které se snaží brankáře spíš rozchytat než sestřelit.
„Výjimkou je snad jen ta poslední střela z půlkruhu, tam se člověk snaží dát gól. Ale jinak pálím pořád stejně. Cítím se kvůli tomu fakt mizerně,“ kál se švédský útočník. Stolarz ho ale rychle uklidnil a celou věc přešel s úsměvem. „Je to v pohodě, byla to jen náhoda,“ shodil incident ze stolu brankář, který se teď připravuje na náročný týden.
Trenér Craig Berube zatím oficiálně nepotvrdil, do kterého ze dvou nadcházejících zápasů Stolarze pošle, ale očekává se, že jednu polovinu „back-to-back“ soubojů odchytá, tedy buď v Bostonu, nebo ve středu proti Rangers. Zatímco experti v televizních studiích debatovali o tom, jestli by útočníci měli mít víc rozumu a nepálit gólmanům na hlavu a krk, v kabině Toronta se situace rychle otočila v terč vtipkování.
Kapitán Auston Matthews totiž své brankářské jedničce po návratu z nemocnice udělil jednu cennou radu. „Příště víc přitiskni bradu k hrudi,“ rýpl si Matthews.