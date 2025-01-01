Osm kantorů, co má naučit Žraloky zase lovit. V čele Skinner, Leddy či Reaves

16. srpna 18:26Tomáš Zatloukal
Při březnové uzávěrce přestupů kabinu Sharks řada mazáků opustila, třeba v té době nejproduktivnější hráč Mikael Granlund. Nebo Cody Ceci. GM Mike Grier je pustil o dům dál výměnou za přísliby lepších zítřků. A jejich zkušenosti už rázně nahradil. Pokud vám zkraje léta připomínala soupiska San Jose tablo z mateřské školky, tak teď už nabízí jiný pohled.
Onen rozdíl?
Osm protřelých. Nebo alespoň "obouchaných".
Všichni mají být mentory či snad staršími bratry pro Macklina Celebriniho, Willa Smitha a spol., navíc každý přináší svou vlastní "superschopnost".
Příklad? V případě Ryana Reavese je to samozřejmě tvrdost. Srovnatelná s diamanty, co nosívá v uchu.
Když zkusíte vyjmenovat pět lepších bijců v NHL, nejspíš se nedopočítáte.
Reaves má za sebou hořké loučení s torontskými Maple Leafs, v osmatřiceti každopádně chce dokázat, že pořád může být na elitní úrovni platný.
Od Jeffa Skinnera, borce s 15 sezonami v zámořské profilize a 699 nastřádanými body, který přichází na rok za tři miliony dolarů, by zase mohli spoluhráči brát lekce bruslení. Skinner má kořeny v jiném sportu, co se odehrává mezi mantinely. V krasobruslení, a je to znát.
Energii vlije, lépe než jakékoliv baterie, do herního projevu Adam Gaudette, který přichází na dva roky za čtyřmi miliony dolarů. Philipp Kurashev (jednoletá smlouva na 1,2 milionu) zase umí náramně tvořit hru.
Servíruje prvotřídní pasy, když se mu tedy zrovna chce... Je mu pětadvacet, San Jose je jeho šancí na restart, tak třeba chytne šanci za kadeře.
Toť vylepšení v útočných řadách.
A defenzíva?
John Klingberg nabral stejný směr jako Skinner, tedy z Alberty do Kalifornie.
Jeho síla tkví v cestování časem... v nedávném play-off náhle připomínal své někdejší já a defenzíva edmontonských Olejářů na něm částečně visela. Obzvlášť do návratu Mattiase Ekhölma.
Nick Leddy pak je mistrem v obětavosti. Práh bolesti musí mít tuze vysoko.
A od dalšího čtyřiatřicetiletého zadáka Dmitrije Orlova, který se rozloučil s Hurikány z Caroliny, by mohli ostatní okoukat rafinovanost v rozehrávce.
Osmý do party nosí masku. Alex Nedeljkovic je přesto ohrožením pro branku soupeře. Výborná hra holí, to je jeho doména. Víte, že skóroval v NHL, AHL i ECHL? Jako jediný gólman na planetě?
Nově doplní jako dvojka Jaroslava Askarova, svérázného Rusa s vytříbeným kumštem.
Od GM Griera je za příchodem tolika třicátníků (a dvou výjimek - Gaudettovi je osmadvacet, o Kurashevovi byla řeč) jasná filozofie.
"Chceme to klukům, jako jen Macklin, Will nebo William (Eklund), udělat trochu jednodušší. Aby věděli, že sice na ně spoléháme, ale že veškerý tlak neponesou sami. A také chceme vítězit. Bylo by fajn být ve hře o play-off ještě v březnu..."
Povede se Žralokům přetavit plán, či snad učební osnovy, v realitu?
