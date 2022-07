Ostatní váhali, Columbus zaútočil. Přišel jsem vyhrát, hlásí Gaudreau

Takové rozuzlení asi nikdo nečekal. Bylo téměř ložené, že Johnny Gaudreau, největší hvězda, která se letos na trhu vyskytla, zamíří do New Jersey. Když ale podpis dlouho nepřicházel, začalo být jasné, že se v pozadí něco děje. Nakonec se ukázalo, že se naplno rozjela jednání s Blue Jackets.

Nebylo to žádné tajemství. Gaudreau, rodák ze státu New Jersey, se chtěl vrátit domů. I proto nakonec odmítl velký balík, který Calgary nabízelo. Peníze nehrály prvotní roli, Gaudreau chtěl blíž k rodině.

Vyřazovací metodou bylo lehké přijít na to, kdo patřil k největším kandidátům na jeho zisk. Díky poloze to byly to týmy z Metropolitní divize a týmy, jež měly místo pod platovým stropem. Z celého zástupu organizací tak zbyly tři. Philadelphia, New Jersey a NY Islanders. Columbus byl až čtvrtý vzadu.

Hned dva týmy odpadly hned na začátku. Islanders měli zájem, nicméně nedokázali udělat ještě více místa pod platovým stropem. Flyers se zase do závodu o blyštivou hvězdu ani nezapojili, což později přiznal i GM Chuck Fletcher. To mu ve Philadelphii hodně dlouho neodpustí.

Zbyli tak Devils a Blue Jackets. Prvně jmenovaný tým si mnul ruce, přivede svého borce domů a s Hughesem vytvoří dvojici snů. Devils dokonce předložili nabídku, ale Gaudreaův agent se dlouho neozýval. Intenzivně totiž jednal s Columbusem.

Výsledek jednání? Kontrakt na sedm let a 9,75 milionů dolarů ročně.

„Strašně se těším. Přišel jsem sem vyhrávat,“ hlásil pak útočník na tiskové konferenci. „Chtěl jsem sem, Columbus jsem na mém seznamu měl hodně vysoko.“

Je jasné, že se v Columbusu bude točit vše kolem něj. Vždy šlo spíše o průměrný tým, do kterého se nikdo nehrnul. Když už Blue Jackets hvězdu měli, tak postupem času utekla. Ať už to byl Rick Nash, Pierre-Luc Dubois nebo Seth Jones.

„On sám si nás vybral. Vybral si tuhle organizaci, tohle město, jako místo, kde chce strávit nejlepší roky kariéry. Hodně to ukazuje,“ mnul si ruce trenér Brad Larsen.

A generální manažer Jarmo Kekalainen dodal: „Chtělo ho množství týmu. My jsme ho sledovali nespočetněkrát, a když začaly hovory s jeho agentem, věděli jsme, že ho chceme. Chtěl k nám hráč takového kalibru, to jsme nemohli propásnout.“

Share on Google+