Ostrá konkurence pro Vaněčka. Askarov se dere do popředí

„Yaroslav Askarov znovu dokázal, že je nejlepším brankářem v organizaci San Jose Sharks,“ píše portál San Jose Hockey Now. Jeho brilantní výkon s 39 zákroky v nedávném utkání je toho důkazem. Ve druhé třetině zápasu, kdy čelil 23 střelám, byl téměř nepřekonatelný a skoro srovnal 28 let starý rekord Sharks v počtu zákroků během jedné třetiny. A to rozhodně nejsou příjemné zprávy pro Vítka Vaněčka.

„Bylo to poprvé, co jsem něco takového zažil. To bylo neuvěřitelné,“ řekl Askarov s úsměvem po zápase.

Askarov je momentálně v hlavním týmu Sharks jen kvůli zranění Vaněčka, který si při nešťastné nehodě na střídačce zranil obličej. Podle hlavního trenéra Ryana Warsofského není návrat Vaněčka na led zatím jistý: „Budeme mít pár dalších dnů na rozhodnutí, jak postupovat.“

Zatímco Alexandar Georgiev a Askarov tvoří aktuální brankářský tandem Sharks, otázkou zůstává, co se stane, až se Vaněček vrátí. Existují argumenty, proč nechat Askarova pokračovat v AHL – lepší prostředí pro jeho rozvoj, možnost zlepšit pozici Sharks v draftové loterii a šance, aby Askarov dovedl tým daleko v play-off. Přesto je jasné, že Askarov je momentálně nejlepší brankář v organizaci.

Warsofsky zdůraznil, co by mohl Askarov ještě zlepšit: „Myslím, že by mohl někdy zjednodušit hru s pukem. V NHL jsou ostrostřelci, kteří dokáží trefit místo v rozmezí pár centimetrů. Musí si na to zvyknout. Ale dnes večer jsme viděli, že už je na hodně vysoké úrovni, i proti jednomu z nejlepších týmů ligy.“

To ano, vždyť hrál proti Edmontonu, jehož ofenzivní síla je známá. Obránce Cody Ceci ocenil, jak Askarov čelil Conoru McDavidovi a Leonu Draisaitlovi: „Neříkal jsem mu, jak je má bránit. Myslím, že je viděl na dostatečném počtu highlightů. Ale odvedl skvělou práci, četl jejich přihrávky a vždy byl na správném místě.“

Sám Askarov si užil souboj s jedněmi z nejlepších hráčů na světě. „Bylo zábavné hrát proti McDavidovi a Draisaitlovi. Draisaitl párkrát minul. Měl dát víc gólů,“ řekl s úsměvem.

K Draisaitlovu vítěznému gólu v prodloužení ale dodal: „Myslel jsem, že bude střílet nahoru, proto jsem se snažil chránit horní část těla. Ale trefil to po ledě.“

