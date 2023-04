Ostrované nabírají směr Carolina, v plánu i bitva o Pensylvánii!

Nejprestižnější hokejová liga světa nabídne z noci na pondělí devítku bitev, z čehož dvě odstartují ve velmi atraktivním čase. Na vítěznou vlnu se potřebují vrátit Jezdci. Pokračovat bude i přetahovaná mezi Winnipegem a Calgary. Smůlu na kanadské týmy by rádo zlomilo LA.

Již v 19:00 odstartuje duel v hlavním městě USA. Proti Washingtonu se postaví Rangers. Zatímco Capitals už na vyřazovací část ztrácí propastné množství bodů, Jezdci ladí formu na vyvrcholení sezony. Ovečkinova parta z posledních sedmi duelů šestkrát padla a ukázalo se tedy, že letos to na konkurenci prostě nestačí. New York naopak válí, ale nyní dvakrát v řadě klopýtl a rád by svá zaváhání odčinil.

Ve 21:30 padne úvodní vhazování v St. Louis. Zde se představí postrach NHL v podobě Medvědů. Blues v poslední době nepředváděli špatné výkony a z šesti odehraných klání čtyřikrát zvítězili. Naposledy však schytali tvrdý direkt od Predátorů. Medvědi až na výjimečná zaváhání drží své výkony na stabilní hodnotě a podmaňují si soutěž.

Přesně o půlnoci rozhodčí zahájí zápas na dalších třech stadionech. Carolinu, která se po třech neúspěších konečně chytla proti Montrealu, prověří Ostrované. New York v poslední době předvádí velmi rozpačité výkony. Vyšlápl si totiž na Ďábly a Washington, ale musel vytrpět pětibrankový příděl od lepšící se Tampy.

Blue Jackets budou doma usilovat o reparát proti Ottawě. Poslední zápas celku z Ohia dopadl katastrofálně, jelikož tým před svými fanoušky schytal sedm branek od Floridy a sám vyšel střelecky naprázdno. Senátoři po dvou výhrách padli v bitvě s Torontem a v tabulce Atlantické divize si řádně zavařili.

Čeká nás také bitva o Pensylvánii. Tučňáci po statečném výkonu těsně padli s Bostonem a kvůli úspěchu Floridy přišli o divokou kartu. Oproti svému sokovi mají však o jeden odehraný zápas méně, a tak si svou pozici mohou proti tradičnímu rivalovi z Philadelphie vzít zpět. Letci po čtyřech zvládnutých utkáních dvakrát padli, ale i přes jistou neúčast ve vyřazovacích bojích dokáží soupeře řádně potrápit.

V 1:00 jsou na programu dva duely. Toronto, které bodovalo třikrát v řadě, se připravuje na Detroit. Red Wings sice dvakrát v řadě uspěli a vylepšili si reputaci, ale s Winnipegem už to taková sláva nebyla. Tryskáči hnáni motivací neztratit divokou kartu svého soupeře jasně přehráli. Maple Leafs tedy mají příležitost ještě navýšit svůj čtyřbodový náskok na Tampu Bay.

Ve stejný čas se Tryskáči představí na ledě New Jersey. Winnipeg po dvou zaváháních proti celkům z Kalifornie zabral s Detroitem a udržel se na divoké kartě. Calgary s Predátory jsou ovšem velmi blízko a nebezpečí tudíž stále není zažehnáno. New Jersey má navíc silnou motivaci v podobě boje s Hurikány o čelo Metropolitní divize.

Poslední dvě bitvy odstartují ve 2:00. Flames se v tuto hodinu utkají s Kačery. Plameny už nemají kam couvnout a vyvíjený tlak je vybičoval ke zlepšení formy. Celek z Alberty už zapsal proti Vancouveru třetí výhru v řadě a nadále doráží na divokou kartu, kterou drží Winnipeg. Vítězství nad Kačery, kteří padli v posledních sedmi duelech, je tedy bráno jako povinnost.

Kosatky se ve stejný čas utkají s LA. Vancouver nedokázal i přes poslední skvělé výsledky v uplynulých dvou kláních vyzrát na St. Louis a Calgary, i když obě měření sil našly svůj konec až v prodloužení. LA bude potřebovat proti Vancouveru konečně zlomit svou smůlu na kanadské celky, jelikož v poslední době dvakrát padlo v Albertě proti Olejářům a Calgary. Chuť si zlepšilo až v posledním zápase proti Seattlu.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+