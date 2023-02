Ostrovany čeká Winnipeg, Chicago zkusí štěstí proti favoritovi!

NHL nabídne z noci na čtvrtek trojici duelů. Ostrované budou v oslabené sestavě vzdorovat Jets, Calgary potřebuje složit reparát proti lepšící se Arizoně a Dallas se pokusí najít recept na Chicago, které zastavilo dalšího favorita.

V 1:00 uvidí UBS Arena souboj Ostrovanů s Winnipegem. New Yorku se podařilo dvakrát v řadě zastavit Tučňáky, kteří jsou jedním z hlavních konkurentů Islanders. Mužstvo ovšem sužují zranění. Do dalšího zápasu bude muset tým z Long Islandu nastoupit bez tradičních opor, jejichž absence vedení lavičky rozhodně nehraje do karet. Winnipeg po dvou porážkách zabral proti Jezdcům, které zvládl s přehledem skolit a stále je blízko čela Západní konference. Na vedoucí Vegas ztrácí pouhé dva body. Rytíři navíc naposledy trestuhodně zaváhali proti Chicagu.

Ve 3:30 pak odstartuje bitva v poušti. Zde bude Arizona hostit Calgary. Kojoti se v posledních duelech ohromně zlepšili a konkurenci udělali nejednu čáru přes rozpočet. Bodovali totiž v posledních devíti duelech a ukázali, že si za současné formy rozhodně nezaslouží nálepku outsidera. Pořádně zavařili například Tampě Bay, Predátorům a svedli i smělou přestřelku s LA. Kouzlo Arizony bude chtít zrušit Calgary, které je zatím mimo divokou kartu, a navíc ztrácí duely s týmy pod sebou. Edmonton už se navíc svému rivalovi začíná pomalu vzdalovat.

Čas 3:30 znamená také střetnutí Dallasu s Chicagem. Hvězdy nemají v poslední době nejplodnější období, jelikož zapsaly čtyři porážky v řadě a ta poslední s Columbusem byla velmi bolestivá. Tady se s výhrou prostě počítalo. Dallas má ovšem nastřádaný dostatečný počet bodů, a tak současná menší herní krize neměla velký vliv na pořadí. Tým se ale musí mít na pozoru, jelikož Blackhawks nedají nikomu nic zadarmo a naposledy zastavili trojici Ottawa, Toronto a Vegas. Blýsknul se hlavně Patrick Kane, který ukázal, že má stále výbornou formu a možná zamotal hlavu několika generálním manažerům.

