Ostrý Tortorella. Brání svého šéfa a štvou ho řeči o DeAngelovi

Změnil se John Tortorella? Ve svých čtyřiašedesáti určitě. Dokáže mnohem víc naslouchat, taky se přizpůsobuje moderním trendům. Asi je i více trpělivý. Nicméně jestli existuje jedna věc, která z něj nikdy nevyprchá, je to jeho zapálení. Chce vyhrávat a nezajímá ho, co na to druzí.

Mnozí fanoušci se však shodují, že vítězit se současným kádrem Flyers bude umění. Na organizaci a primárně jejího generálního manažera Chucka Fletchera se snesla obrovská vlna kritiky.

Fletcher přivedl z Caroliny beka Tonyho DeAngela, kterého obratem podepsal na dva roky, následně si z trhu přivedl Justina Brauna a útočníka Nicolase Deslaurierse. A Johnny Gaudreau? O toho se prý ani nepřihlásil.

„Každý je kvůli tomu naštvaný, ale věřte mi, že o Johnnyho měl zájem každý GM. Chuck nebyl výjimka. Ale někdy se sejdou okolnosti tak, že to nejde. Nemluvím jen o platovém stropu, ale je pro nás ten správný čas podepsat takového hráče? Prvně tu musíme něco vybudovat,“ bránil Tortorella svého šéfa.

Řeč přišla pochopitelně i na DeAngela. Velice schopný ofenzivní bek má složitou povahu, avšak Tortorellovi vadí, že je souzen ještě před tím, než vůbec v dresu Philadelphie vstoupil na led.

„Je to super hráč, je svůj. Řekne někdy nějakou blbost? No jasně, že jo. Ale radši budu mít někoho takového než svatouška, co sedí někde v koutě,“ dodal zostra. „Sere mě to, protože ti kluci, co přišli, si to nezaslouží. Všichni chtěli, ať se tu hází miliony. Na to si musíme počkat.“

Bylo to po několikáté, co Tortorella smířlivě přijal postavení Flyers. Tým, který se loni potácel u dna, není rozhodně destinací, kam by se hráči hnali. Ve Philadelphii musí dle jeho slov něco vybudovat a až následně přidávat další kousky.

„Loni to stálo za hovno, to je potřeba si říct,“ uznal. „Ale na tu výzvu se těším. Jde na nás spousta negativity z médií, to mě žene dopředu. Po loňsku je kritika na místě, ale ve mně i mých hráčích to vzbuzuje touhu uspět.“

