Ostuda, neúcta! Fanoušci spílají Sweeneymu, jak zametl s klubovou legendou

Trochu se s tím počítalo, ale nakonec to byl docela slušný šok. Brad Marchand změnil adresu doslova v posledních minutách a doslova za nic. Hlavně zámořské diskuse jsou prošpikovány komentáři, které nechápou zejména směšnou protihodnotu.

Podmíněná volba ve druhém kole draftu 2027, která se může stát prvním kolem 2027 nebo 2028, pokud Florida vyhraje dvě série play off a Marchand odehraje aspoň půlku zápasů. A to si ještě Boston ponechal polovinu hráčova platu.

„Panebože, pustili ho prakticky zadarmo!“

„Nechutné…“

„Krysu jsem nesnášel, ale takhle v black and gold končit neměl…“

„Jeden draft pick. A to je jako všechno?“

„Absolutní almužna za superhvězdu.“

„Nejsem fanda Bruins, ale jak mu tohle mohli udělat?“

„Vyměňte managament, tohle je jedna z nejhorších výměn historie!“

„Typický Sweeneyho trejd. Protihodnota nula. Jak může tenhle chlap ještě dělat manažera?“

A tak dále. A tak dále.

Čtyřpísmenná slůvka jsme nepřekládali. U nás je fanoušek smířlivější, těší se na Pastrňáka v roli kapitána. Za mořem jsou lidé přísnější.

Pro reprezentaci dobrý, pro Boston ne

Podobné výměny se zpravidla realizují u hráčů, jimž končí smlouva a je pravděpodobné, že v létě odejdou jinam zadarmo. Marchand ale hraje celou kariéru v Bostonu a nijak neavizoval touhu odejít. Probíhající sezónu naopak provázely otázky, proč krucinál už dávno nemá nabídku na další spolupráci?

Poslední roky měl pořád dobré. Loni i předloni 67 bodů. Tomáš Hertl neudělal 67 bodů pět let a je to hvězda s víc než 8 miliónovým platem. Marchand dohrál ročník se zatnutými zuby, v létě podstoupil tři chirurgické zákroky. Všechno podřídil tomu, aby neoslabil tým.

Pokud Sweeney čekal, jak na tom letos bude, odpověď dostal. Marchand je se 47 body (21+26) stále druhým nejproduktivnějším hráčem Bruins, třetím nejlepším střelcem, pět vítězných branek nemá v mužstvu nikdo. Stavitelům nároďáku se v obrovské kanadské konkurenci pořád vešel do výběru pro Four Nations.

Zahraje si vůbec o pohár, když je aktuálně zraněný? Na stará kolena nechcete odcházet. V Bostonu ani neumíral zaživa ani neměl manželku s hereckými ambicemi, co by toužila po kontaktu s Hollywoodem. Marchand vychovává se svou ženou dvě děti, s nimiž teď na nějakou dobu ztratí kontakt a v létě budou řešit, co dál.

Samozřejmě je tu teoretická možnost, že Sweeney po sezóně Marchanda podepíše a vrátí do Bostonu, ale vsadit na to barák by teď asi nebyl nejlepší nápad. Kdyby o vítěze Stanley Cupu 2011 opravdu stál, domluvil by se s ním dávno.

Klubová legenda

Rodák z Halifaxu je historicky pátým nejproduktivnějším hráčem Bruins. A to se jedná o klub Original Six, v jehož barvách hráli borci jako Ray Bourque, Bobby Orr, Patrice Bergeron, Phil Esposito nebo Johnny Bucyk. Bourque a Bucyk strávili ve zlatočerných barvách 21 let!

Je čtvrtým nejlepším střelcem a šestým nejlepším nahrávačem. V řadě ukazatelů patří do TOP TEN téhle tradiční značky s ojedinělou historií. Jasně, taky má na triku spoustu vroubků, provokací a škraloupů. Soupeři ho nenávidí, ale svoje mužstvo ve štychu nikdy nenechal.

Vedl ho coby kapitán. Vyhrál Stanley Cup. Třikrát hrál finále. Je mu 36 let, v Bostonu hrál šestnáct sezón, perspektivu minimálně 1-2 let pořád měl.

Špičkový rodokmen za jednu volbu v draftu.

Dovedete si představit, že by takhle Pittsburgh vyměnil Crosbyho nebo Malkina?

Možná by si taky ještě někde rádi zahráli o Stanley Cup…

Výprodej není přestavba

Argument přestavby, nebo chcete-li rebuildu, jak je dnes módní říkat, kulhá. I ta přece musí mít nějaký řád. Na hřišti taky nemá smysl přihrávka do horší pozice, jenom „aby se nahrálo“. Generální manažer kádr rozprášil a nic moc za to nezískal.

Coyle do Colorada. Carlo do Toronta. Frederic do Edmontonu. Sweeneymu se okoukal i Brazeau, který odehrál za Boston jen 77 zápasů. Poslal ho do Minnesoty. Odešli prakticky všichni hráči, kteří měli nějakou hodnotu. Rekordní základní část 2022-23 už pamatuje jen šest lidí!

Boston čeká těžké období.

Řada českých fandů hodnotí trejd optikou, že David Pastrňák povýší na funkci kapitána. Je to pravděpodobné, ale za těchto okolností to bude taky mimořádně náročné. Pasta bude kapitánem potápějící se lodi bez perspektivy.

Sweeney kádr nijak nevylepšil. Nemá ani žádné extra prospekty ani hromadu nasyslených draftových voleb. Boston letos zřejmě nepostoupí do play off a pokud v budoucnu neklesne na úplné dno, bude to jen zásluha Davida Pastrňáka, který bude na všechno sám.

Dělat tomuhle týmu kapitána bude spíš za trest.

A představa, jak za osm let vymění klub Pastu pět minut před uzávěrkou za jednu volbu v draftu, je taky všechno, jenom ne příjemná.

