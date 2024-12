Otazníky v Montrealu. Se Savardem se zatím nemluví, Evans poutá zájem

Montreal Canadiens v posledních dnech výrazně zamíchali kartami na své obranné modré čáře. Příchod Alexandrea Carriera z Nashvillu vyvolal spekulace, že kariéra Davida Savarda v dresu Habs je u konce. Podle novináře Pierra LeBruna neprobíhají žádná jednání o prodloužení smlouvy, která vyprší po této sezoně. Je tedy pravděpodobné, že bude před uzávěrkou přestupů prodán.

Carrier, 28letý obránce, dorazil do Montrealu ve výměně za mladého obránce Justina Barrona. S tříletou smlouvou na 11,25 milionu dolarů a platovým stropem 3,75 milionu ročně přináší zkušenosti, které mají pomoci mladým hráčům na modré čáře Canadiens. David Savard, který si letos připsal šest asistencí ve 29 zápasech, by tím pádem mohl být obětován, aby Montreal získal hodnotné volby v draftu.

„Není těžké udělat přímou čáru mezi příchodem Carriera a případným odchodem Savarda, kvalitního veterána,“ vysvětlil LeBrun v pořadu Insider Trading. „Mezi vedením Habs a Savardovým táborem neproběhla vůbec žádná jednání o případném prodloužení, nic takového. Takže to skutečně vypadá, že by to byl jeho poslední rok v Montrealu. A nevyhnutelně, pokud budou Habs tam, kde jsou v tabulce, pravděpodobně dojde k výměně, i když si nemyslím, že by Montreal s jeho přesunem nějak spěchal.“

Savard však není jediným hráčem, jehož budoucnost je v Montrealu nejistá. Jake Evans, důležitý hráč v oslabeních a v této sezoně excelující centr třetí formace, zatím také neobdržel žádnou nabídku na prodloužení smlouvy. Evans, jenž má letos na kontě 19 bodů ve 33 zápasech, hraje nejlepší hokej své kariéry. Jeho výborné výkony na ledě zvyšují jeho hodnotu nejen pro tým, ale také na přestupovém trhu.

Hlavní otázka tedy zní: Co s Evansem? Ve svých 28 letech se nachází na vrcholu kariéry, jeho smlouva za 1,7 milionu dolarů ročně však vyprší na konci sezony. Je zřejmé, že při vyjednávání o nové smlouvě bude požadovat výrazné navýšení platu. Analytici se shodují, že čtyř až pětiletá smlouva s ročním příjmem kolem 3,5 milionu dolarů by byla pro obě strany ideální.

Management Canadiens však může uvažovat o jeho výměně. Evansova kombinace nízkého platu, ideální role a rostoucího bodového přínosu z něj činí atraktivní akvizici pro týmy, které hledají posilu do play-off. Pokud se Montreal rozhodne Evanse nechat, mohl by stabilizovat pozici centra ve třetí nebo čtvrté formaci na několik dalších let. Pokud ho však nabídnou na trh, mohou získat významné draftové volby nebo mladé talenty.

