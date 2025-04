Otřes mozku odstavil Chytila. Vancouverský kouč od něj nečeká, že zasáhne do finiše sezony

Jason Dickinson. Právě on Filipu Chytilovi patrně ukončil aktuální ročník. To když v polovině března českého centra zezadu naremploval na mantinel během partie mezi Chicagem a Vancouverem. Zámořský web The Score označuje zákrok za kontroverzní. Těžko v tom nevidět faul. Podstatnější je pro Chytila každopádně následek – další otřes mozku. Kolikátý už? Chytil od střetu s Dickinsonem nehraje a nejspíš už v sezoně 204/25 do hry nezasáhne.

Otřes mozku je záludná věc.

A v Chytilově případě to platí dvojnásob. Měl s nevyzpytatelným zraněním trable opakovaně a kdekdo se obává, zda mu čerstvá komoce nevystaví dlouhodobější stopku, případně zásadně neohrozí kariéru. Tou největší obavou pak je, aby mu neovlivnila samotné běžné fungování, život jako takový.

Aktuální info ze zámoří je poměrně kusé: kouč Canucks Rick Tocchet oznámil v úterý, že je nepravděpodobné, že Chytil ještě v tomto ročníku nastoupí.

Důvod je zřejmý: kvůli přetrvávajícím a vracejícím se potížím po otřesu mozku.

„Jde si zabruslit a cítí se dobře, ale druhý den je mu hůř. Že by ještě nastoupil? Na to bych fakt nesázel. A upřímně, jednoduše nemůžete poslat na led někoho, kdo si něčím takovýmto prochází a střídají se u něj lepší a slabší dny,“ pověděl Tocchet.

A pokračoval: „Mluvil jsem s ním a říkal mi, že tentokrát je to jiné než po tom minulém otřesu. Ty těžké dny prý nejsou tak hrozné jako v předchozím případě, to beru jako pozitivní věc. A tak je potřeba se na to dívat, s pozitivním přístupem. Třeba bude za ty čtyři, pět měsíců, co má před sebou před dalším ročníkem, v pořádku.“

Ano, s Chytilem tak počítá spíše pro sezonu 25/26, nicméně jeho stav bedlivě monitoruje. „Bereme to s Filipem den po dni, na nic netlačíme, nechceme ho dostávat do nepříjemné pozice.“

Priorita číslo jedna je zdraví. A to si Tocchet uvědomuje. Neuspěchá Chytilův návrat, ač by se mu šikovný forvard na ledě tuze hodil. Smířil se s tím, že kroměřížský rodák bude k dispozici až na podzim. Nebo lépe řečeno, moc by mu přál, aby byl v té době ready. To je přece ještě dobrý, přívětivý scénář.

Chytil po lednové výměně (newyorští Rangers i díky němu přivedli zpátky J.T. Millera) stihl odehrát 15 zápasů, šestkrát bodoval.

