Ottawa má oficiálně nového majitele. Nejlepší dny klubu přijdou, myslí si Bettman

O tom, že Ottawa změní majitele, se ví už nějakou dobu. Oficiálně se však změna majitelské struktury dotáhla až před pár dny. Až pak mohl Michael Andlauer, nový vlastník klubu, nadšeně promluvit k fanouškům.

Vlastně na nic nečekal. Před fanoušky zamířil jen den poté, co Rada guvernérů NHL jednomyslně schválila jeho koupi týmu. Týmu, který chce podle Andlauera nejen Stanley Cup, ale také vrátit městu hokejovou hrdost.

„Byla to dlouhá cesta, ale musím říct, že to stálo za to,“ řekl Andlauer na páteční tiskové konferenci. „Mohu skutečně říci, že jsem konečně doma. Je to hodně emotivní.“

V listopadu to bude rok, co Senators oznámili zahájení procesu prodeje týmu, šest měsíců poté, co Eugene Melnyk, majitel klubu od roku 2003, zemřel na následky nemoci. Jeho dcery Anna a Olivia Melnykovy si prostřednictvím společnosti Melnyk Estate ponechají desetiprocentní podíl.

Komisař NHL Gary Bettman je naprosto spokojený, podle něj je Andlauer pro tým ideálním majitelem.

„Myslím, že by neměl být nikdo, kdo by měl mít obavy o budoucnost tohoto klubu,“ řekl Bettman. „Ve skutečnosti je to naopak. Každý si může být jistý, že nejlepší dny této organizace teprve přijdou.“

Kromě Stanley Cupu bude velkou otázkou nová hala.

Minimálně příštích pět let budou Senators hrát v Canadian Tire Centre. Andlauer však vyjádřil odhodlání postavit v blízké budoucnosti novou arénu v centru města. Řekl, že již několikrát jednal s National Capital Commission, která vlastní dlouho požadované pozemky, i se starostou Ottawy Markem Sutcliffem.

„Mně, a mluvil jsem o tom i se starostou, se líbí různé možnosti,“ řekl Andlauer. „Pro mě je nejdůležitější to, co je důležité pro fanoušky. Pokud mohu zvýšit zážitek fanoušků, je to to, kvůli čemu jsem tady. Chci, aby mi poradili, co je pro ně nejlepší. Chceme spolupracovat a zjistit, co bude fungovat, aby to bylo skutečně výhodné pro všechny.“

