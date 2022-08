Ottawa neztrácí čas. Chychruna chce co nejdříve

Jestli se o některém týmu z NHL dá říci, že přes léto opravdu výrazně posílil, byla by to Ottawa. Vhodně doplnila kádr, o nikoho podstatného nepřišla a navrch je největším favoritem na zisk hvězdného beka Arizony Jakoba Chychruna.

O jednoho z nejlepších obránců ligy se strhla mela už v průběhu uplynulé sezony. Coyotes sice byli ochotní měnit, avšak jejich požadavky měly být někde v rámci sci-fi. I proto padla jakákoliv jednání při uzávěrce přestupů či později na draftu.

Velkým stylem se do toho však vložili Senators, kteří jsou favority na jeho zisk. V poslední době prý mezi oběma stranami probíhala jednání a Coyotes měli předložit jasně své požadavky.

Arizona chce dle Brenta Wallace dva výběry v prvním kole draftu, vysoce hodnoceného mladíka a obránce Nikitu Zajceva.

Byl by to vskutku pořádný trejd, avšak v této fázi již nejde jen o spekulace, výměna se totiž začíná blížit realitě. Není žádným tajemstvím, že americký obránce chce odejít, Ottawa navíc patří mezi jeho vybrané destinace. Hotovo by mělo být ještě před začátky tréninkových kempů.

Chychrun zaujal hlavně ve zkrácené sezoně, kdy v 56 utkáních nasbíral z pozice obránce 41 bodů, hned osmnáctkrát se pak prosadil střelecky. Uplynulý ročník byl o něco slabší, avšak bylo to vinou zdravotních patálií, kvůli nimž odehrál jen 47 utkání.

Ottawa by v Chychrunovi získala druhého elitního obránce a výrazně by zlepšila svou defenzivu obecně. Velké minuty totiž pravidelně požírá Thomas Chabot, za nímž je menší propad. Jména jako Hamonic, Zub či Holden rozhodně nevzbuzují žádné pozdvižení.

To by zajisté nabídl Chychrun. Uvidíme, jestli se velkého trejdu dočkáme. Měl by být velmi blízko.

Share on Google+