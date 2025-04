Ottawa odmítla konec! Sanderson rozhodl a zachránil sezónu

Jake Sanderson se stal hrdinou Ottawy a udržel naděje týmu na pokračování v letošním play-off NHL. V rozhodujícím momentu čtvrtého zápasu série proti Torontu rozhodl v prodloužení a zajistil Senators první výhru v sérii, která odvrátila vyřazení.

V zápase, ve kterém Ottawa nutně potřebovala vítězství, se Sanderson zapsal jako klíčová postava. Strávil na ledě přes 30 minut, nejvíc ze všech hráčů, a v prodloužení sehrál zásadní roli i při dlouhém oslabení, kde několikrát zlikvidoval šance soupeře. Po krátké pauze, kdy se sotva nadechnul, okamžitě vyrazil do útoku a střelou přes clonu rozhodl.

„Ne, unavený nejsem,“ usmíval se Sanderson po zápase. „Je to play-off. Člověk ani nepřemýšlí o tom, kolik už odehrál minut.“

Sandersonův výkon podtrhl jeho význam pro tým. Už během sezony ukazoval, že roste v jednoho z nejlepších obránců ligy, což nyní v play-off jen potvrzuje. Vedle obranné práce se prosadil i v přesilovkách, kde připravil první gól utkání. V základní části patřil mezi nejproduktivnější beky v početních výhodách napříč NHL.

Jeho defenzivní práce je podložená čísly – v základní části měl jednu z nejnižších hodnot očekávaných inkasovaných gólů na pět proti pěti a s Artemem Zubem tvořili jednu z nejspolehlivějších dvojic v lize. V této sérii navíc dokáže eliminovat hlavní hvězdy Toronta, Mitche Marnera a Austona Matthewse. „Tohle je přesně ten typ hráče, ke kterému vzhlížíte," dodal spoluhráč Tim Stützle.

Zápas číslo čtyři ukázal výraznou změnu. Ottawa měla lepšího brankáře, efektivnější speciální týmy a dominovala v počtu vysoce nebezpečných šancí, přestože byla přestřílena. Senators dokázali ubránit všechna oslabení, včetně klíčového čtyřminutového trestu v prodloužení, kdy Ullmark předvedl vynikající zákroky.

Gólman Ottawy, který byl v předchozích zápasech pod palbou kritiky, ukázal, proč patří mezi špičku ligy. Jeho výkon v prodloužení, kdy zneškodnil několik tutovek soupeře, držel Senators ve hře.

Výhra znamená, že série se vrací do Toronta za stavu 3:1, a najednou je tlak na straně favorizovaného soupeře. Pokud by Ottawa dokázala uspět i v pátém utkání, situace by se dramaticky změnila. „Teď je všechno otevřené,“ uzavřel kapitán Brady Tkachuk.

