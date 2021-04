Ottawa přivítá Edmonton ještě před půlnocí, Blues se pokusí ukončit nepříznivou sérii

Středeční program NHL nabídne celkem pět zápasů, všechny v rámci Severní a Západní divize. Především na západě se bude bojovat o vylepšení nadějí na postup do vyřazovacích bojů, do akce totiž půjdou Arizona, St. Louis i Minnesota.

23:00 Ottawa Senators - Edmonton Oilers

Již hodinu před půlnocí bude vhozeno úvodní buly zápasu mezi Ottawou a Edmontonem. Za domácí poprvé po zhruba měsíci a půl nastoupí brankář Magnus Högberg, který se vrací po zranění ve spodní části těla. Zpět k týmu se po porodu své manželky připojil i obránce Erik Gudbranson, jeho start je ale nejistý.

Do brankoviště Oilers by se měl postavit veterán Mike Smith, který letos statisticky převyšuje svého mladšího kolegu Koskinena. Edmontonští se vrací do hry po delší době, naposledy hráli minulý pátek (3:2 proti Calgary). Jejich plánovaný sobotní duel proti Vancouveru byl totiž odložen kvůli ohnisku nákazy COVID-19 v táboře Canucks.

1:30 Toronto Maple Leafs - Montréal Canadiens

Druhý zápas v rámci Severní divize odehrají proti sobě odvěcí rivalové — Toronto a Montréal. Maple Leafs se po krátkém výpadku mohou opět pochlubit solidní formou, dnes parta kolem nejlepšího střelce sezóny Austona Matthewse zaútočí už na pátou výhru v řadě.

Habs dokázali zvítězit čtyřikrát z posledních pěti utkání, když nestačili jen na poslední Ottawu. Dnes v noci se ale budou muset obejít bez dvou zraněných opor, brankáře Careyho Price a útočníka Brendana Gallaghera.

3:00 St. Louis Blues - Vegas Golden Knights

St. Louis je týmem s aktuálně asi nejhorší formou v celé NHL. Ambiciózní klub a vítěz Stanleyova poháru v předminulém ročníku drží sérii sedmi porážek v řadě, naposledy prohrál s ne nepodobně se trápícím Vegas jednoznačně 1:6.

Golden Knights se navzdory nepřesvědčivým výsledkům z poslední doby drží v Západní divizi na druhém místě o čtyři body před třetí Minnesotou, Blues se už propadli mimo postupové příčky a na čtvrtou Arizonu ztrácejí už pět bodů. Zaberou svěřenci Craiga Berubeho?

3:00 Minnesota Wild - Colorado Avalanche

Toto by měl být zajímavý zápas. Wild se s Avs doma utkali již ve středu a jejich přestřelka nakonec skončila 5:4 ve prospěch Colorada.

Oba týmy mají velmi slušnou formu. Minnesota před pondělním dostaveníčkem dvakrát vyhrála na ledě Vegas, Colorado dnes zaútočí už na šesté vítězství v řadě. Během této šňůry divizní lídr stihl mimo jiné uštědřil Arizoně debakl 9:3. Díky skvělé formě a do velké míry i průměrným výsledkům Golden Knights si Avs vytvořili v čele Západní divize už čtyřbodový náskok.

4:00 Los Angeles Kings - Arizona Coyotes

Kings ještě před pár týdny bojovali o čtvrtou příčku v divizi, jejich nedávné výsledky ale nenasvědčují tomu, že by se měl kalifornský klub probojovat do vyřazovacích bojů. Los Angeles aktuálně ztrácí na čtvrtou Arizonu už devět bodů, dnes tak budou mít Kopitar a spol. jednu z posledních nadějí na zdramatizování dění v Západní divizi.

Zatímco Kings sedmkrát z posledních deseti zápasů prohráli, Arizona sedmkrát z deseti posledních pokusů dokázala zvítězit. Coyotes se tak usadili na čtvrtém místě v divizi a dnes zabojují už o čtvrté vítězství v řadě.

