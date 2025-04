Ottawa se nevzdává a dostává Toronto pod tlak! Edmonton uspěl ve třetím utkání v řadě

Hokejisté Ottawy si znovu dokázali prodloužit sezónu a poprvé v sérii uspěli i na ledě Toronta, kde vyhráli jednoznačně 4:0. První úspěch na venkovním kluzišti slaví i Edmonton, který se poprvé v sérii s Kings dostal do vedení. Prvním postupujícím do druhého kola play-off se stala Carolina!

Toronto podruhé v řadě nedokázalo udělat potřebný krok k ukončení série a po domácí porážce 0:4 se celá série přesune k šestému zápasu do Ottawy, která naopak nabírá sebevědomí a udělá všemožné, aby si vynutila sedmou bitvu. V éře Austona Matthewse dokázali Maple Leafs pouze jednou ze čtrnácti případů vyhrát zápas, v němž si mohli zajistit postup do dalšího kola play-off.

Prvním postupujícím týmem z prvního kola se stala Carolina, která se tentokrát na výhru proti New Jersey pořádně nadřela. Devils po skvělém startu vedli v desáté minutě o tři góly, Hurricanes se ale postupně vrátili do hry a zápas nakonec dokráčel až do druhého prodloužení. V něm se o rozhodující gól celé série postaral Sebastian Aho.

Důležitou bitvu zvládli Golden Knights, kteří jsou po dnešní noci jedno vítězství od postupu. Páté střetnutí mezi Vegas a Minnesotou došlo za nerozhodného stavu 2:2 do prodloužení, ve kterém se hrdinou domácích stal Brett Howden. Do branky Wild se od třetí třetiny postavil Marc-André Fleury.

Pořádné zklamání zažili fanoušci Los Angeles, kteří za sebou možná mají poslední domácí utkání v sezóně. Edmonton odehrál skvělý zápas, byl lepší téměř po všech směrech a po výhře 3:1 se poprvé v sérii ujal vedení. Kings před sebou mají hodně těžký úkol.

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators

0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Stav série: 3:2

Branky a nahrávky

24. Chabot (B. Tkachuk, Stützle), 49. Cozens (Gaudette), 58. Stützle (Giroux, B. Tkachuk), 60. B. Tkachuk (Stützle).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 19 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Anthony Stolarz (TOR) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 57:56

Linus Ullmark (OTT) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (OTT) - 27 zákroků

2. Christopher Tanev (TOR) - 0+0

3. Tim Stützle (OTT) - 1+2

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils

5:4pp. (0:3, 4:1, 0:0 - 0:0, 1:0)

Konečný stav série: 4:1

Branky a nahrávky

22. Hall (Stankoven, Slavin), 25. Blake (Jankowski), 26. Svečnikov (Orlov, Sebastian Aho), 32. Sebastian Aho (Jarvis, Gostisbehere), 85. Sebastian Aho (Gostisbehere, Jarvis) – 4. Mercer (Pesce), 6. Meier (Pesce), 10. Noesen (Nemec, Hamilton), 28. Hischier (Cotter, Noesen).

Statistika

Střely na bránu: 53 – 35 | Přesilová hra: 2/6 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 12



Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 84:17

Jacob Markström (NJD) – 48 zákroků, 5 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 84:07



Česká a slovenská stopa

Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 27:57

Ondřej Palát (NJD) – 0+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 224:33

Tomáš Tatar (NJD) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 13:07



Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) - 2+1

2. Jackson Blake (CAR) - 1+0

3. Shayne Gostisbehere (CAR) - 0+2

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild

3:2pp. (2:1, 0:0, 0:1 - 1:0)

Stav série: 3:2

Branky a nahrávky

9. W. Karlsson (Eichel), 14. Stone (Eichel), 65. Howden (Pearson, Hague) – 9. Kaprizov (Zuccarello, Eriksson Ek), 44. Boldy (Eriksson Ek, J. Middleton).

Statistika

Střely na bránu: 32 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Adin Hill (VGK) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:05

Filip Gustavsson (MIN) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 40:00

Marc-Andre Fleury (MIN) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 24:05



Česká a slovenská stopa

Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:53



Tři hvězdy utkání

1. Brett Howden (VGK) - 1+0

2. Jack Eichel (VGK) - 0+2

3. Mark Stone (VGK) - 1+0

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Stav série: 2:3

Branky a nahrávky

24. Kuzmenko (Kopitar, Kempe) – 27. E. Kane (Klingberg), 48. Janmark (Arvidsson, Podkolzin), 60. Nugent-Hopkins (McDavid, Draisaitl).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 46 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (LAK) – 43 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,6 %, odchytal 56:53

Calvin Pickard (EDM) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Calvin Pickard (EDM) - 21 zákroků

2. Darcy Kuemper (LAK) - 43 zákroků

3. Evander Kane (EDM) - 1+0

