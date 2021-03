Ottawa se pokusí poprvé v sezóně zdolat Kosatky, to stejné platí o Žralocích proti Vegas

Blíží se čtvrteční noc a s ní také pravidelná porce kanadsko-amerického hokeje. První buly bude vhozeno v Canadian Tire Centre, kde se Senátoři pokusí na pátý pokus poprvé v probíhající sezóně zdolat Kosatky. Ve stejné pozici budou také hokejisté San Jose, kteří podlehli čtyřikrát hráčům Vegas. Celkově se odehraje šest utkání, přičemž všechny týmy z Centrální divize mají dnes volno.

00:00 Ottawa Senators – Vancouver Canucks

Popáté v ročníku se spolu utkají hokejisté Senátorů a Kosatek, a jak už bylo avizováno, tak všechny předchozí duely skončily vítězství jednoho týmu. Vancouver vyhrál postupně poměry 7:1, 5:1, 4:1 a 3:2 po prodloužení. Tabulkově se jedná o dva nejslabší celky Severní divize, když Ottawa se s dvaadvaceti body krčí na poslední pozici a Vancouver je na tom s třiceti body pouze o jednu pozici lépe. Kosatky ztrácejí na čtvrtý Montreal tři body, avšak Canadiens mají oproti Vancouveru čtyři zápasy k dobru, a tak reálná ztráta je ještě o několik bodu větší.

Ottawě bude s jistotou stále chybět Marcus Hogberg a dost možná také Matt Murray, takže v brance domácích pravděpodobně uvidíme opět Joeyho Daccorda, nebo třeba Filipa Gustavssona, jenž ve dvaadvaceti letech na svůj první start v NHL stále čeká. Vancouver se bude podle všeho muset obejít bez Eliase Petterssona, nebo třeba Micheala Ferlanda, jenž je zraněný dlouhodobě.

00:30 New York Rangers – Philadelphia Flyers

Newyorští Jezdci počtvrté v sezóně vyzvou Letce z Philadelphie. Předchozí tři utkání byla nesmírně vyrovnaná, když pouze jedno z nich skončilo po šedesáti minutách, a to výhrou Letců poměrem 4:3. Další dva zápasy muselo rozuzlit až prodloužení, respektive nájezdy, když každý z týmů si v nastaveném čase připsal jednu výhru. V tabulce Východní divize se jedná o sousedy, ale o něco lépe jsou na tom přeci jen hokejisté Philadelphie, kteří s jednatřiceti body na pátém místě ztrácí tři body na čtvrtý Boston. Newyorčané mají bodů dvacet šest, a tak by v tomto utkání potřebovali nutně uspět, jestli ještě chtějí pomýšlet na play off.

Domácím bude stále chybět Igor Šesťorkin, který má problémy s třísly. Do utkání by nemělo zasáhnout také trio Pavel Bučněvič, Adam Fox a Phil Di Giuseppe, u kterých se však nejdená o dlouhodobější zranění. Hosté budou podle prvotních prognóz postrádat pouze Morgana Frosta, jenž v letošním ročníku odehrál zatím pouze dvě utkání.

02:00 Winnipeg Jets – Montreal Canadiens

Pošesté v letošní sezóně se utkají hokejisté Winnipegu a Montrealu. Bodové rozdělení je zatím naprosto rovnoměrné. Montreal vyhrál dvě utkání po šedesáti minutách, dvakrát prohrál v prodloužení a jednou v základní hrací době, z čehož vyplývá, že oba celky si z těchto utkání odnesly šest bodů. Ještě nedávno na tom byl lépe v tabulce Severní divize Montreal, ale to už v tuto chvíli neplatí. Winnipeg je s šestatřiceti body na druhé pozici, Canadiens se třemi body drží poslední postupovou pozici do play off.

Ani jednomu z celků by neměli scházet jejich klíčoví hráči. Výbornou fazónu má zatím Mark Scheifele, který je s třiceti sedmi kanadskými body na pátém místě v produktivitě ligy. Nejlepšími střelci Jets jsou se čtrnácti góly Nikolaj Ehlers a Kyle Connor. U hostů je zatím nejproduktivnějším hráčem se dvaceti šesti body Tyler Toffoli, jenž je zároveň nejlepším střelcem týmu.

03:00 Calgary Flames – Edmonton Oilers

Hokejisté Calgary a Edmontonu se vzájemně střetnou v rámci Severní divize pošesté v probíhajícím ročníku. Ani jednou se v předchozích pěti případech nestalo, že by byl zápas po šedesáti minutách nerozhodný. Edmonton zvítězil třikrát poměry 2:1, 7:1 a 3:2, dvakrát se radovali hráči Flames po výhrách 6:4 a 4:3, takže o góly v těchto zápasech rozhodně nouze není. V tabulce jsou na tom lépe hokejisté Oilers, kteří s šestatřiceti body okupují třetí pozici. Hráči Calgary nasbírali bodů jednatřicet, což jim zatím stačí pouze na páté místo, když na čtvrtý Montreal ztrácí dva body.

Domácí jsou kromě Joakima Nordströma v plné síle. Hosty trápí hned několikanásobné ztráty. Proti Calgary by neměli nastoupit například Kyle Turris, Slater Koekkoek, Zack Kassian, Oscar Klefbom, Jujhar Khaira a hlavně Tyson Barrie, který bude asi z výčtu hráčů chybět nejvíc.

03:00 Los Angeles Kings – St. Louis Blues

Dalším utkáním, které začne ve tři hodiny ráno, bude střet mezi hokejisty Los Angeles a St. Louis. Oba celky se utkají dokonce už posedmé v letošním ročníku a lepší bilanci mají trochu překvapivě hráči Kings, kteří zvítězili čtyřikrát z šesti zápasů, a to poměry 6:3, 3:0, 2:1 a 4:3 po prodloužení. Bluesmani vyhráli pouze jednou v základní hrací době 4:1 a jednou po prodloužení 3:2. V tabulce jsou na tom lépe hokejisté St. Louis, kteří se s třiatřiceti body nacházejí na čtvrté pozici Západní divize, avšak forma Bluesmanů je velmi špatná. V posledních čtyřech zápasech uhráli pouze tři prohry v prodloužení a jednu prohru po šedesáti minutách. Kings jsou na tom o jednu pozici hůře se ztrátou pěti bodů na Bluesmany.

Marodka trápí oba celky, ale přece jen o něco více Bluesmany. Domácím by měli podle předpokladů chybět Martin Frk, Jonathan Quick a Dustin Brown. Hosté se budou muset obejít bez několika klíčových hráčů. Do utkání by neměli nastoupit Robert Thomas, Ivan Barbašev, Colton Parayko nebo Jaden Schwartz.

03:00 Vegas Golden Knights – San Jose Sharks

Pátý vzájemný střet v sezóně nabídne zápas mezi hokejisty Vegas a San Jose. Lepší vzájemnou bilanci mají zatím suverénně hráči Golden Knights, kteří dokázali Žraloky třikrát porazit v základní hrací době poměry 3:1, 4:0, 2:1 a jednou poměrem 5:4 po prodloužení. Vegas se nachází celkem očekávaně na samotné špici Západní divize se ziskem třiceti devíti bodů, když na pátou pozici mají jedenáct bodů rezervu. Žraloci jsou na předposlední pozici se ztrátou osmi bodů na play off. Oba týmy mají odehráno dvacet šest zápasů, což je nejméně z celé divize.

Domácím bude vinou zranění pár hráčů chybět. Do zápasu nenastoupí Robin Lehner, Alex Pietrangelo a nejspíše ani také Chandler Stephenson. Hosté jsou v plné síle, což může být jejich pomyslná výhoda. Zvládnou Žraloci poprvé v sezóně Vegas porazit? V základní hrací době se jim to povedlo naposledy 19.4.2019 výsledkem 5:2 a od té doby spolu tyto týmy sehrály dvanáct utkání, které skončily remízou, nebo vítězství Vegas po šedesáti minutách.

