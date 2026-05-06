Ottawa si po Tkachukovi spravila chuť! Přivádí hvězdičku ze San Jose

24. června 8:30David Zlomek
Jen dva dny poté, co Ottawa šokovala hokejový svět výměnou Bradyho Tkachuka do Floridy Panthers, odpálil generální manažer Steve Staios další obří trejd. Senators získali ze San Jose Sharks útočníka Williama Eklunda, finského křídelníka Kaspera Halttunena a práva na Brandona Svobodu. Opačným směrem do Kalifornie putuje letošní devátá volba v prvním kole draftu, kterou Ottawa obdržela v neděli právě od Panthers v balíku za Tkachuka. Senators se tímto krokem jasně vzdávají dlouhodobého čekání na draftované mladíky a okamžitě dobíjejí útočné řady hotovými hráči.
Ottawa nutně potřebovala produktivní křídlo už před odchodem svého kapitána a zisk Eklunda je pro klub slibným začátkem. Třiadvacetiletý Švéd za sebou má dvě po sobě jdoucí padesátibodové sezony, přičemž v té uplynulé zaznamenal 15 gólů a 53 bodů v 78 zápasech.
V Ottawě se navíc okamžitě obnoví zavedená chemie, protože se Eklund v kabině znovu potká se svým krajanem a bývalým parťákem ze San Jose Fabianem Zetterlundem. Senators navíc po této výměně stále vlastní letošní volby číslo 25 a 32 v prvním kole draftu.
Eklund sice není typickou náhradou za tvrdého Tkachuka, ale herně nabízí obrovské kvality. „Je to dynamický bruslař a tvůrce hry, který dokáže díky skvělé práci na hranách a nepolapitelnosti tvořit v pohybu spoustu akcí. Má cit pro vytváření šancí z perimetru i v malých prostorech,“ doplnil pro The Athletic expert Corey Pronman.
San Jose navíc k Eklundovi přibalilo dva urostlé jednadvacetileté forvardy pro spodní útoky. Kasper Halttunen, kterého Sharks draftovali ve druhém kole v roce 2023, vyhrál v minulé sezóně Memorial Cup s London Knights a na farmě v AHL za Barracudu nasbíral 35 bodů v 69 zápasech. Třetím hráčem do party jsou pak práva na dosud nepodepsaného Brandona Svobodu (71. volba draftu 2023), který v dresu Boston University zaznamenal 15 bodů v 35 duelech.
Pro generálního manažera San Jose Mikea Griera byl sice Eklund stabilním členem elitních dvou formací a za 252 utkání v kariéře nasázel 50 gólů a 163 bodů, ale výsledky draftové loterie změnily situaci. Sharks získali druhou volbu v draftu a Grierovy kroky naznačují, že v pátek ukáže na švédského křídelníka Ivara Stenberga.
San Jose má přitom na křídlech obrovský přetlak talentu, Eklund se tak stal luxusním obchodním artiklem, který Sharks umožnil získat devátou volbu v draftu. Tuto pozici chtějí Sharks využít k posílení obraných řad, kde se poohlížejí po jménech jako Daxon Rudolph, Keaton Verhoeff nebo Malte Gustafsson.