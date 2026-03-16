Ottawa vykradla Madison Square Garden! Rangers měli pouze devět střel

24. března 6:34Jan Šlapáček
V noci na úterý se hrálo pouze v Madison Square Garden, kde toho fanoušci Rangers moc pěkného neviděli.
Domácí hokejisté byli téměř celý zápas zavření před svojí brankou a bránili se silnému tlaku Senators, kteří se v posledních týdnech pořádně rozjeli a pokouší se na poslední chvíli procpat do play-off.
Rangers si za šedesát minut hry připsali pouhých devět střel na branku, i tak se ale až do závěrečného hvizdu drželi ve hře o body. Ottawa své převahy totiž nevyužila a nakonec vyhrála pouze 2:1. Igor Šesťorkin si připsal jednatřicet úspěšných zákroků.
New York Rangers - Ottawa Senators
1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
48. Sheary (Kartye, M. Robertson) – 7. Pinto (Giroux, Spence), 27. Foegele (Eller).
Statistika
Střely na bránu: 9 – 33 | Přesilová hra: 0/3 – 1/7 | Trestné minuty: 16 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Igor Šesťorkin (NYR) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 58:09
James Reimer (OTT) – 8 zákroků, 1 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:50
Česká a slovenská stopa
Jaroslav Chmelař (NYR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 08:28
Tři hvězdy utkání
1. Warren Foegele (OTT) - 1+0
2. Shane Pinto (OTT) - 1+0
3. Igor Šesťorkin (NYR) - 31 zákroků