Ottawa získala jedničku do brány. Na pět let se upsal Korpisalo

Byl to hlavní úkol. A vedení Ottawy Senators ho splnilo hned pár hodin po otevření trhu s volnými hráči. Otázka gólmana je v hlavním městě Kanady už několik let pořádně palčivá. Zdá se ale, že teď by měla být příchodem Joonase Korpisala vyřešená.

Generální manažer Ottawy Pierre Dorion nezahálel a uzavřel pětiletou smlouvu na 4 miliony dolarů ročně s Joonasem Korpisalem, který naposledy působil v Los Angeles Kings.

Za brankáře s Korpisalovým životopisem je to slušná částka. Dalo by se polemizovat nad pětiletou smlouvou pro devětadvacetiletého hráče, který před více než rokem podstoupil operaci kyčle, ale ostatní gólmani začali z trhu rychle mizet. Například o Frederika Andersena měli Senators mimořádný zájem.

Dorion si myslí, že Korpisalo patří mezi nadstandardní brankáře v lize. „Je urostlý, pohybově nadaný, silný, hrál v play off, vyhrál sérii,“ vyjmenovával Dorion gólmanovy klady.

Protože brankáři mají tendenci dosahovat vrcholu později než hráči v poli, Senátoři cítí, že získávají Korpisala v jeho nejlepších letech.

Dvoumetrový Fin prožil v sezoně 2022/23 fascinující jízdu. Ve špatném týmu Columbus Blue Jackets byl skvělý, připsal si úspěšnost zákroků 91,3 % a průměr 3,13 gólu na zápas. Pak se přestěhoval do LA, kde ukradl místo v brance Pheonixovi Copleymu a v závěru sezony si připsal bilanci 7-3-1 s průměrem 2,13 gólů a úspěšností zákroků 92,1 %.

V play off čelil Korpisalo Edmontonu a výsledek nebyl pěkný. Oilers vstřelili v šesti zápasech téměř čtyři góly na zápas, úspěšnost zákroků šla dolů na 89,2 %, přičemž Korpisalo byl brankářskou jedničkou při všech čtyřech porážkách Kings.

To zřejmě stačilo k tomu, aby si v Los Angeles rozmysleli, zda Korpisala, který si v minulé sezoně vydělal jen 1,3 milionu dolarů, znovu podepíší. Možná to také snížilo Korpisalovu cenu v rámci volných hráčů, což otevřelo dveře Senators.

Dá se čekat, že Korpisalo bude jedničko, zatímco Anton Forsberg dvojka. Ostatně, tihle dva společně dovedli v roce 2016 tým AHL Lake Erie Monsters k zisku Calder Cupu.

„Smlouva, její délka a Forsberg k tomu? Jsme opravdu spokojeni s tím, jak se s našimi brankáři posouváme dopředu,“ řekl Dorion.

