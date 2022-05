Outsideři dokonali odplatu. Nejlepší zážitek, září opora Čajan

Brankář Pavel Čajan odchytal první plnohodnotnou sezonu v kanadské juniorce Ontario Hockey League a výbornými výkony pomohl týmu Kitchener Rangers k úspěšnému závěru sezony, když jako outsideři vyřadili v derby svého velkého rivala. Kam povedou další kroky devatenáctiletého gólmana?

Pavle, užil jste si první sezonu v zámoří?

Užil jsem si ji neskutečně, zvlášť potom, co jsem rok musel jenom trénovat, když bylo všechno zrušené. Zpětně bych chtěl poděkovat Liberci, že mi trénování po celou dobu covidu umožnil, i když věděl, že budu odcházet do zámoří. Sezonu jsem si užil, byl to zážitek, na který budu rád vzpomínat.

A po sportovní stránce?

Byl jsem spokojený s vytížením, stejně jako celkově se sezonou. Povedlo se mi, co jsem chtěl. Myslím, že jsem svému týmu dával v každém zápase šanci, abychom vyhráli. Snažil jsem se udělat pro tým to nejlepší, což se mi podle mě podařilo.

Vybudoval jste si pozici jasné jedničky?

My jsme se tak nějak střídali. První dva až tři měsíce jsem si pořád zvykal, protože to bylo jiné a pro mě náročnější, kluci jsou tam rychlejší a mají lepší střelu, takže jsem si musel na kanadský styl hokeje zvyknout. Od začátku ledna už jsem si zvykl, chytal jsem mnohem lépe a klidněji. Celkově jsem dostal víc zápasů a pak jsem dostával možnost v důležitých zápasech, takže si myslím, že jsem v tomhle pozici jedničky měl. Jakýkoliv důležitý zápas jsem chytal já.

Bylo hodně náročné dostat se do této pozice po roční odmlce?

Všichni jsme to měli stejné, protože kluci z Kanady taky nehráli. Bylo to těžké, ale měl jsem skvělého parťáka v brance Jacksona Parsonse, takže jsme se navzájem povzbuzovali. Jsme dobří kamarádi, takže bylo příjemné střídat se s ním v brance, protože jsem věděl, že nejsme žádní záškodníci a přejeme si, aby ten druhý vždycky chytal dobře. Bylo to opravdu v pohodě.

Zlepšoval jste se v průběhu celého ročníku s gradací do play off?

Byla část sezony, kdy se mi ne úplně dařilo, ale zase to nebylo až tak špatné, že bych dostával góly ze všeho. Každopádně vím, že to nebylo ideální. V horizontu celé sezony jsem se postupně zlepšoval až do play off – můj výkon gradoval.

Jaké pro vás vyřazovací boje byly?

Pro nás byly hodně zajímavé, protože jsme ze začátku nevěděli, jestli se vůbec do play off dostaneme. Nakonec jsme tam prošli ze sedmého místa a nastoupili proti druhému, takže se očekávalo, že je asi neporazíme, protože jsme byli outsideři. Ale vzchopili jsme se a navíc jsme to měli proti London Knights jako derby. Nakonec se nám je podařilo v sedmém zápase porazit v prodloužení, což je zatím můj nejlepší hokejový zážitek. Bylo to opravdu neskutečné.

Už jenom dovést sérii do sedmého zápasu musel být úspěch… Co za tím bylo?

Ano, úspěch byl obrovský, když jsme s nimi šli až do sedmého zápasu. Myslím, že nám trochu hrálo do karet zranění jejich brankářské jedničky, nechytala třeba čtyři měsíce a potom naskočila až do play off. V tom jsme měli výhodu. Hrozně jsme je chtěli porazit, protože v posledních třeba deseti letech, když na ně Rangers narazili v play off, pokaždé je London Knights vyřadili, takže jsme měli obrovskou motivaci jim to taky konečně vrátit. To se nám povedlo.

Zmínil jste, že to pro vás byl zatím nejvýraznější hokejový zážitek. Proč?

Největší stopu ve mně zanechají ta euforie a emoce. Bylo to neuvěřitelné a neskutečné. I teď, když nad tím zpětně přemýšlím, má to obrovský náboj emocí. My jsme všichni měli takovou upřímnou a neskutečnou radost. Je to nepopsatelné, nevím, jak to říct. (marně hledá slova nadšení)

Rolling back the tape on Pavel Cajan's 51 save performance for the victorious @OHLRangers in Game 7. #LDNvsKIT pic.twitter.com/ZXxMWQOxyn — OntarioHockeyLeague (@OHLHockey) May 5, 2022

Vy jste radost zažil v sedmém duelu i bezprostředně na ledě. Vybavíte si, co se dělo?

(usmívá se) Rozjel jsem se k hráči, který dal gól, jinak vlastně ani nevím. Nedokážu to říct. Viděl jsem, že jsme dali gól, takže jsem se rozjel k tomu hráči a nijak jsem nad tím nepřemýšlel. Pak jsme tam byli v hloučku všichni u sebe, vyhráli jsme a pak až jsem si říkal „my jsme fakt vyhráli a dokázali to“. Bylo to neskutečné.

Vypadnutí ve druhém kole ale znamená celkově úspěšnou sezonu, viďte?

Určitě, s tím, jak se celá naše sezona vyvíjela, vypadnout ve druhém kole proti prvnímu týmu naší konference není vůbec špatné. Už jsme neměli tak dobrý tým, abychom došli dál, protože hodně našich dobrých hráčů bylo vytrejdováno.

Jaký teď máte program v České republice?

Minulý týden jsem přiletěl, budu tak do června odpočívat a nic nedělat. Asi od června bych měl začít suchou přípravu plus budu mít nějaké hovory s agentem o tom, co se bude dít příští sezonu.

Ještě netušíte, co bude?

Je tam hodně proměnných. Příští rok už bych byl v OHL na výjimku a nevím, jestli si mě tam budou chtít nechat, a pak taky můžu být pořád draftovaný do NHL. Momentálně opravdu nevím, co se bude dít. Bude se všechno vyvíjet postupně, až jak to bude přicházet.

„Na nominaci nelpím, buď přijde, nebo nepřijde. Nemám dvacítky jako nějaký cíl, který bych chtěl splnit."

Máte nějaké přání?

Já bych byl plně spokojený, kdybych se mohl ještě na rok vrátit do Kitcheneru a tam si ještě poslední sezonu odehrál. To bych byl opravdu spokojený. Kdyby nic jiného, tak odehrát poslední možnou sezonu v OHL.

Upínáte se k odloženému mistrovství dvacítek?

Ani jsme o tom nepřemýšlel. Bylo by hezké se tam podívat, ale když mě nevyberou, nebudu z toho zklamaný, protože já jsem svoji sezonu odmakal. Nevadila by mi ani jedna možnost, na nominaci ale nelpím, buď přijde, nebo nepřijde. Nemám dvacítky jako nějaký cíl, který bych chtěl splnit.

Pavel Čajan made 65 (!) saves for the @OHLRangers tonight, the most by an OHL goalie this season.



Čajan had himself a great weekend as he stopped 109 shots in back-to-back wins. https://t.co/2ZNwVwLtUn — Czech Prospects (@CZprospects) February 13, 2022

