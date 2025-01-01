Ouvej! David Pastrňák zmešká začátek kempu. Kdo zraněného Čecha nahradí?

18. září 11:00Jiří Lacina
Boston Bruins zahájili ve středu tréninkový kemp bez napětí, které před rokem přinesl spor o smlouvu Jeremyho Swaymana. Drobná komplikace ale přesto k mání byla. A týká se nejlepšího českého hokejisty v NHL.
Generální manažer Don Sweeney sdělil novinářům, že David Pastrňák vynechá první dny kempu kvůli zánětu šlachy. Šlachy patří s chrupavkami mezi tzv. pojivé tkáně, konkrétně šlacha spojuje sval s kostí a při přetížení se umí nepříjemně ozvat. Sweeney neuvedl přesně, o jaké místo se jedná, ale jelikož Pastrňák normálně bruslí, horní část těla bude zřejmě dobrý odhad.
Hráči Bruins podstoupili ve středu ráno fyzické testy, na led vyjedou ve čtvrtek. „Při posledním tréninkovém bloku měl problém s šlachou a jako tým jsme se rozhodli, že nejlepší bude úprava zátěže. Stále je na ledě, ale k plnému tréninku se vrátí začátkem příštího týdne, což je zatím naše jediná překvapivá zpráva,“ klidnil fanoušky Sweeney. „Je to příležitost pro Marka Sturma dát šanci hráčům, která je může potěšit,“ dodal stavitel mužstva.
Zní to hezky, ale striktně za předpokladu, že Pastrňák nebude mimo hru dlouho. Každý soudný člověk se u podobně nevyzpytatelných zranění bojí zhoršení, případně určité vleklosti; ne vždy odezní záněty hladce a rychle.
Pokud jde o sestavu, pracovní předpoklad je, že top šestku budou tvořit Pastrňák, Elias Lindholm, Morgan Geekie, Pavel Zacha, Viktor Arvidsson a Casey Mittelstadt. Nově získaný Tanner Jeannot skončí zřejmě ve třetí lajně.
O místo budou bojovat Fraser Minten, Matt Poitras, Fabian Lysell a Marat Chusnutdinov. Ve stejném postavení jsou také zkušení střelci AHL Matěj Blümel a Alex Steeves, kteří přišli z farmy Dallasu, respektive Toronta. První přípravný zápas je v plánu v neděli proti Washingtonu. Nový kouč si bude moci hráče vyzkoušet v šesti duelech.
V Bostonu doufají, že klid mužstvu pomůže. Loni tým rozptylovala situace kolem Swaymana a Brada Marchanda. Kapitán vstupoval do sezóny v posledním roce smlouvy a řada lidí se divila, proč s ním klub nejedná o prodloužení. Sweeney se odkopal za pár měsíců, kdy se Marchanda zbavil.
Nic podobného letos Bruins nezatěžuje, krom faktů, že tým je hodně vybrakovaný a nemá kapitána. Mužstvo vstoupí do sezóny s třemi alternujícími lídry. Áčko budou nosit David Pastrňák, Charlie McAvoy a třetí bude rotovat.
Pokud jde o nového člena Síně slávy, Zdeno Chára se k týmu v minulé sezóně zatím přidal v jakési poradní roli, kdy pracoval mimo led s hráči a trenéry. Brzo povýší. „V posledních týdnech se vrátil z Evropy a spolu s Markem strávili nějaký čas, aby si vyjasnili, kam bude sahat jeho vliv. Brzy to oznámíme veřejně, ale už to máme téměř vyřízené,“ uvedl Sweeney.
