Ovace pro Vegas = trefy za desetitisíce!

Konec sezony zámořské NHL. Stanley Cup ulovilo Vegas. Zlatí rytíři ve finále vyřídili Floridu 4:1 na zápasy. Pro tým z Nevady jde o historický úspěch, se stříbrným pohárem si užívá premiérové oslavy. V teprve šestém roce v nejprestižnější hokejové lize světa! Věřili jste Golden Knights? Největší sázkařská komunita Tipsportu hlásí precizní trefy.

Vegas ovládlo v základní části Západní konferenci. Naopak Florida se na postup do play off nadřela, na východě skončila až osmá. I přesto se ve vzájemné sérii čekalo drama. Alespoň šest sedm duelů. Ne. Organizace z města hříchů rozhodla už v bitvě č. 5. A to velmi rázně. Výsledek? 9:3! Ofenzivní smršť řídil Mark Stone. Zapsal hattrick. To kvitoval tipér s přezdívkou DerEtnies. Show kapitána rytířů s kurzem 41 zajistila sázkaři 41 tisíc korun.



S mužstvem trenéra Bruce Cassidyho polila euforie i Karoma. Urval 30 000 Kč. Tušil, že pátý finálový díl nabídne přestřelku. Hlavně díky Vegas. Předpovídal totiž minimálně šest branek v podání Golden Knights! S tím, že kdyby jich dali pět, vklad by se tipérovi vrátil. Vývoj skóre mu ale nervy nepocuchal. Po starostech měl už po druhé dvacetiminutovce.



Otázkou bojů o Stanley Cup byla také cena pro nejužitečnějšího hráče vyřazovací fáze. Skloňovala se jména jako Matthew Tkachuk, Sergej Bobrovskij, Jack Eichel, Adin Hill… Z Conn Smythe Trophy se ale nakonec raduje docela nenápadná hvězda Jonathan Marchessault. Forma útočníka Vegas gradovala, v play off zkompletoval 22 startů a 25 bodů. Zároveň přihrál pěkné úlovky. RobStark2000 shrábl 12 432 Kč a FilipSos 10 tisíc korun.



