Ovečkin gólem sebral další rekord, tentokrát byl překonán Jágr

Alexandr Ovečkin se zapsal do historie NHL během vítězství Washington Capitals nad Ottawa Senators 1:0. A jak jinak než způsobem, který k němu neodmyslitelně patří – v tom nejdůležitějším momentě.

O co jde? Ovečkin překonal brankáře Leeviho Merilainena, čímž nejen, že rozhodl o výhře v prodloužení, ale také vstřelil svůj 874. gól v kariéře. Tímto zásahem stanovil nový rekord NHL, když překonal Jaromíra Jágra v počtu brankářů, proti kterým dokázal skórovat. Merilainen se stal jeho 179. obětí. Navíc šlo o Ovečkinův 27. vítězný gól v prodloužení, což je také historicky nejvíc.

Ovečkinův moment přišel poté, co Capitals ztratili buly v útočném pásmu a situace se zdála být kritická. Jake Sanderson ze Senators vyrazil do protiútoku, ale obránce Capitals Rasmus Sandin dokázal puk získat a rychle přihrál Ovečkinovi do přečíslení. Ovečkin, s mírně skákavým pukem, vypálil nekompromisně pod horní tyč.

„Samozřejmě jsem se snažil jen dostat puk k Ovimu,“ řekl Sandin po zápase. „Většinou to přinese dobré věci.“ Ovečkin dodal: „Věděl jsem, že musím střílet hned. Byla to dobrá střela a zapadla tam.“

Brankář Merilainen byl z výsledku zklamaný. „Když je na ledě, musíte o něm vědět. Střílí ze všeho, dnes to zase dokázal,“ uvedl mladý Fin.

Během své 20leté kariéry v NHL Ovečkin skóroval proti pěti gólmanům, kteří jsou členy Hokejové síně slávy, včetně Martina Brodeura nebo Dominika Haška. Mezi jeho „oběťmi“ najdeme i jeho spoluhráče z Capitals, jako byli Henrik Lundqvist, Philipp Grubauer nebo Ilja Samsonov. Nejčastěji překonal Marca-Andreho Fleuryho, a to celkem 28krát.

Trenér Capitals Spencer Carbery byl ohromen: „Je to neuvěřitelné. Jeho rekordy by mohly naplnit celou esej. Co všechno během své kariéry dokázal, je prostě ohromující.“

Ovečkin nyní potřebuje už jen 20 gólů, aby dorovnal rekord Wayna Gretzkyho (894 gólů), a 21 gólů, aby se stal absolutním králem NHL. Pokud si udrží současné tempo, mohl by Gretzkyho překonat na konci sezony.

