Ovečkin i Orlov se do NHL vrátí, věří MacLellan. Také Kaprizov je v klidu

Nepříjemná kauza Ivana Fedotova, který byl jak za feudalismu odeslán na vojnu, protože se znelíbil panstvu, straší také další kluby NHL. Řada fanoušků se bojí o osud ruských hvězd. Vrátí se na startu další sezóny bezpečně do NHL?

Na Rusy hodně spoléhá například Washington. Generální manažer Brian McLellan už v tomto duchu vyjádřil víru, že jeho svěřenci žádná potíže mít nebudou. Nejenže v klidu tráví čas se svou rodinou, Ovečkin si dokonce zahrál za Dynamo Moskva fotbálek a vstřelil gól. Objevit se stihnul i na ledě, konkrétně při rozlučce Alexandra Sjomina.

Zatímco kapitán Capitals dlí v hlavním městě Ruska a intenzivní celoživotní podpora „jeho“ prezidenta jej zřejmě staví zcela mimo jakékoli nebezpečí, Dmitrij Orlov má domov v Novokuzněcku. Ani o něj nemá představený Capitals strach.

„Neslyšel jsem o ničem,“ řekl MacLellan s odkazem na eventuální potíže při opouštění Ruska. „Pokud vím, neexistuje žádná obava o jejich návrat do Severní Ameriky.“

Podle ruských zákonů by měli muži ve věku 18-27 let odsloužit rok základní vojenské služby. Tak jako kdysi v České republice se snaží i mladí Rusové uniformě vyhnout, při značné korupci se to prý daří až třetině odvedenců. Vojna tam vůbec není procházkou růžovým sadem, ruská armáda je proslulá extrémní šikanou. Některé zaznamenané případy jsou skutečně otřesné.

Ovečkinovi bude brzo 37 let, Orlovovi 31, odvod se jich tedy už bez ohledu na další okolnosti netýká. Jevgenij Kuzněcov (30) zůstává ve Washingtonu, kde dohlíží na mladé prospekty Alexe Alexejeva a Ivana Mirošničenka.

Pokud jde o případ Kirilla Kaprizova z Minnesoty, články o tom, že se nemůže dostat z Ruska, byly nejspíš novinářskou kachnou. Jeho agent zhruba před týdnem upřesnil, že Kaprizov podstoupil v Německu operaci, po níž v klidu rehabilituje. Nic neporušil, ohledně vojny žádným způsobem nepodváděl. Coby studentovi s odkladem mu prý odvod nehrozí.

Share on Google+