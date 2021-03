Ovečkin? Kritika padla na úrodnou půdu, teď má nejlepší fazónu v NHL, míní Sheary

11 gólů v 11 zápasech! Alex Ovečkin je k nezastavení, v poslední době terorizuje obrany soupeřů a sází jednu branku za druhou. V tabulce kanonýrů se ještě zkraje března pohyboval v deváté desítce, na čelo ztrácel tucet tref. Teď je pátý, pouhých pět kousků za vedoucím Austonem Matthewsem! Ruský veterán zkrátka ukazuje, že ještě nepatří do starého železa. A že dál hledá cesty, jak dostihnout Waynea Gretzkyho v čele historickém žebříčku střelců.

Má takovou formu, že v síti končí i jeho přihrávky.

Vtipně glosoval aktuální Ovečkinovo řádění fanouškovský web Russian Machine Never Breaks. Narážel na poslední zásah moskevského rodáka, Ovečkin skóroval proti newyorským Rangers, poté co jeho nahození od mantinelu nechtěně tečoval Adam Fox.

Pro pětatřicetiletého fovarda šlo o jedenáctý březnový zásah! Účet může vylepšit v noci na středu.

Měsíční osobák má Ovečkin ještě o tři trefy lepší, v dubnu 2013, říjnu 2009 a březnu 2008 skóroval čtnáctkrát. Tehdy byl ale na absolutním vrcholu a sbíral Hartovy trofeje, nyní je přece jen v jiné fázi kariéry. V té, kdy se od něj čekal výkonnostní propad.

Poté, co zkraje sezony po slušném úvodu vypadl kvůli čtyřzápasové stopce z rytmu, se kdekomu zdálo, že čas.už stříbrovlasého snajpra dostihl. Od Ovečkina chtěl lepší výkony washingtonský kouč Peter Laviolette i fanoušci.

Všichni se dočkali a Caps i díky svému kapitánovi vyhrávají jeden mač za druhým. "Vzal si podle mě tu kritiku k srdci a teď má možná vůbec nejlepší fazónu v celé lize. Každá jeho rána vypadá nebezpečně," pověděl Ovečkinův spoluhráč Conor Sheary.

"Je úžasné, do kolika šancí se dokáže dostat a kolik jich promění," dodal pro NBC Sports borec, co léta hrával po boku Sidneyho Crosbyho, generačního souputníka a rivala "Alexandra Velikého".

Úžasný je především pohled na to, jak Ovečkin mění svou hru a hledá si nová místa, odkud skórovat. Nedávno dal proti Jezdcům dva góly z hrany brankoviště, po takřka identických akcích. Vyhrál souboj před newyorskou klecí a skóroval.

Pouští se také do tečí, operuje v útočném pásmu na velkém prostoru, snaží se zůstávat v pohybu. A navrch mu zase funguje osvědčená klasika, rána golfákem z levého kruhu. Klape mu to s krajanem Jevgenijem Kuzněcovem, na ledě o sobě vědí.

Bylo by bláhové si myslet, že Ovečkin bude dalších pět let dávat 50 gólů za sezonu, věk ho dožene. Každopádně dál dělá maximum pro to, aby mohl jednou sesadit Gretzkyho. Momentálně cílí na bližšího soupeře, Marcela Dionnea, pátého nejlepšího šutéra všech dob.

Už je blízko, schází mu sedm zásahů.

Zároveň si Ovečkin vytvořil velmi solidní pozici pro útok na rekordní šestnáctou sezonu za sebou se 30 brankami. Do konce základní části schází 23 zápasů a jemu chybí 12 tref. Novinář Tarik El Bashir navíc Ovečkina neodepisuje ani ze závodu o desátou Richard Trophy.

Je až k nevíře, že v roce, kdy oslaví šestatřicetiny, soupeří s o generaci mladšími borci v čele s Matthewsem a Connorem McDavidem.

